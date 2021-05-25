新华社北京5月24日电 国家主席习近平5月24日同伊朗总统鲁哈尼通电话。

习近平指出，中伊双方同舟共济、守望相助，联手抗击新冠肺炎疫情，推动务实合作取得积极成果。双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持，有力巩固了两国战略互信，坚定捍卫了国际公平正义。

习近平强调，今年是中伊建交50周年，两国关系处在承前启后、继往开来的重要历史节点。中方高度重视中伊关系，愿同伊方一道，以两国建交50周年为契机，加强各领域合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断走深走实。中方继续坚定支持伊朗维护国家主权和民族尊严，愿继续为伊方抗疫提供力所能及的帮助，助力伊朗人民战胜疫情。中方支持伊方在伊核问题全面协议问题上的合理诉求，愿同伊方加强协调，维护好双方共同利益。中方将为促进巴勒斯坦问题早日公正解决继续发挥建设性作用，愿同伊方就地区和国际事务加强沟通合作，共同促进地区安全稳定。

鲁哈尼表示，中方成功控制新冠肺炎疫情，并为伊朗等国抗击疫情提供宝贵支持和帮助，伊方对此表示衷心感谢。伊中建交50年来，两国保持友好合作。伊方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护国家主权和领土完整。伊方愿同中方加强战略合作，扩大经贸、能源等领域互利合作，推进共建“一带一路”。近期两国签署的全面合作计划，为双方未来互利合作开辟更广阔前景。伊方感谢中方在伊核全面协议以及巴以等地区问题上秉持公正立场，希望同中方继续密切沟通协调，反对单边主义、霸权主义，维护自身正当利益，维护地区和平安全。

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