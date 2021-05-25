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预约等3年 英国疫情期间看牙难

2021年05月25日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月24日电（记者袁原）新冠疫情期间，英国看病难的问题恶化。一项调查显示，如果经由公共医疗系统预约，一些英国人竟然要等3年才能看上牙。

　　据英国《泰晤士报》24日援引社会保健监管机构“英格兰健康守护”发布的调查报告报道，英国公共医疗服务体系国民保健制度的一些牙医报告，手头有数千名患者预约看牙。这些患者有的要等上3年，但若愿意将支付费用改为“私人预约”，一周内就能看上牙医。

　　1月26日，戴口罩的行人走过英国伦敦的皇家伦敦医院。（新华社记者韩岩摄）

　　报告说，接受调查的2000人中，约三成不得不改为“私人预约”寻求尽快治疗。还有23%的调查对象取消例行检查，只在必须接受治疗时看牙。

　　即使借助公共医疗系统看牙，仍有27%的调查对象说相关费用令他们捉襟见肘，有人干脆放弃看牙。在英国国民保健制度下属医院或诊所看牙，费用在23.8英镑至282.8英镑（约合人民币216.7元至2574元）之间。

　　受疫情影响，英国从去年6月8日起暂停普通牙医服务一段时间，其间病情严重的患者只能到紧急牙医服务中心看牙，接受包括拔牙在内的有限治疗。

(责编：崔越、刘叶婷)

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