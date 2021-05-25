人民网联合国5月24日电 （记者李晓宏、张梦旭）当地时间5月24日，安理会本月轮值主席、中国常驻联合国代表张军大使主持召开安理会维和人员安全问题公开辩论会。安理会成员协商一致通过中国起草的主席声明，反映了新形势下安理会关于增进维和人员安全问题的新共识。

主席声明表示，安理会对维和人员面临的安全威胁深表关切，赞赏联合国秘书长将维和人员安全作为“为维和而行动+”倡议的重要组成部分，注意到有关国家成立了联合国维和人员安全之友小组。鼓励对维和人员接种新冠疫苗，欢迎会员国为此提供的支持。谴责针对维和人员的袭击事件，要求维和行动东道国进行调查并将肇事者绳之以法。要求秘书长就维和行动应对简易爆炸装置威胁进行独立战略审查，并向安理会提交报告。

主席声明表示，安理会鼓励出兵国、出警国和维和特派团利用新技术保障维和人员安全。要加强维和行动的信息收集，态势感知和医疗保障能力。维和行动要具备保护人员安全所需要的资源、装备和能力。联合国要加强同非盟等区域组织的伙伴关系，支持非盟采取行动保护维和人员安全。要求秘书长将维和人员安全问题纳入每个维和行动的报告机制。

当前，联合国维和人员面临的安全风险显著上升，今年以来已有50余名维和人员牺牲在工作岗位，引起国际社会广泛关注。中国推动安理会通过的主席声明聚焦当前维和人员面临的突出安全挑战，提出具有很强针对性的务实举措，是继安理会去年通过中国提出的第2518号决议后，在增进联合国维和人员安全方面达成的又一重要文件。

张军在会上表示，相信通过今天的会议，国际社会对维和人员面临的安全风险以及各方应该采取的举措有了更加深刻的理解。中方感谢安理会成员在磋商过程中的建设性参与，期待同各方继续共同努力，更好发挥维和行动对维护国际和平与安全的重要作用。

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