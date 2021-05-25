人民网联合国5月24日电 （记者李晓宏、张梦旭）当地时间5月24日，联合国安理会应中国倡议举行“联合国维和行动：增进维和人员安全”公开辩论会。会议由中国常驻联合国代表张军主持，听取联合国和平行动副秘书长拉克鲁瓦、业务支助副秘书长哈雷和安保事务副秘书长米肖通报。巴西常驻代表科斯塔代表联合国维和人员安全之友小组与会发言。会议通过了中国起草的关于增进维和人员安全问题的主席声明。

张军表示，联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段，维和人员是国际和平的重要资产。维和行动不可能绝对“零风险”，但我们应尽量把安全风险降至最低。近年来，联合国不断提高对维和人员安全问题的重视，安理会去年通过第2518号决议，联大特委会报告安排专门章节讨论这个问题，秘书处制定了行动方案。要加大落实力度，确保有关考虑得到落实，加强维和行动态势感知、应急反应和紧急救援能力。要继续结合各特派团实际，加强风险评估，将此纳入决策各个环节并切实采取措施。

张军指出，要集中优势资源，破解新冠肺炎疫情、简易爆炸装置等维和人员安全面临的主要威胁。要在充分尊重当事国主权的基础上，积极研究如何利用新技术保障维和人员安全。增进维和人员安全需要所有利益攸关方的共同努力。要加强伙伴关系，为增进维和人员安全创造良好条件。世界在变化，维和人员面临的风险也在变化。要坚持与时俱进，不断发现解决维和人员安全的新挑战。我们必须尽可能走在风险前面，把安全防范纳入决策、培训、装备、管理等各个环节，通过预防性行动减少维和人员伤亡。

张军强调，中方高度重视维和人员安全问题。我们推动安理会通过首个关于维和人员安全的第2518号决议和有关主席声明，并为秘书处制定行动方案提供资金支持。我们同巴西、印度尼西亚、卢旺达等会员国成立维和人员安全之友小组，致力于加强信息沟通，促进政策协调，提高能力建设。我们还积极向出兵国提供安全培训，资助秘书处举办安全问题研讨班，并决定向维和人员捐赠30万剂新冠疫苗。中方愿继续同安理会成员和国际社会一道，为保护维和人员安全贡献力量。

各方欢迎中国推动安理会举办此次会议，赞赏中国在维和领域特别是维和人员安全问题上发挥的领导作用和所作积极贡献。各方高度肯定中国等国家推动成立联合国维和人员安全之友小组，普遍认为维和人员面临的安全环境严峻复杂，今年以来维和人员伤亡人数显著上升。此次安理会公开辩论会提升了国际社会对该问题的关注，进一步明确了应当采取的举措，有助于更好增进维和人员安全，更好发挥维和行动对维护国际和平与安全的重要作用。

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