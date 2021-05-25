人民网约翰内斯堡5月24日电 （记者王磊）据当地媒体24日报道，南非贸工部最新发布的贸易政策声明中表示将制定更为严格的进口政策，以保持国内外生产商之间的公平竞争。

声明中提到，尽管贸易对促进本国工业发展和提高就业率方面都发挥了积极作用，但南非需要制定有效的贸易防御文书，以打击不公平和有害进口。目前该部门正在审查相关立法，简化适用和调查程序，以便采取更为迅速和有效的行动。

贸工部表示，将继续加强与南非税务部门的合作，消除非法贸易和进口商品发票不足等给经济带来的巨大损失。南非是一个体量相对较小和开放的经济体，占世界商品贸易的0.53%，占世界服务贸易约0.28%。国际货物和服务贸易占国内生产总值的60.4%。

此前，南非面临商品贸易持续逆差的问题，尽管南非在2020年创下有记录以来最大的贸易顺差，但这主要是由于经济衰退导致的进口大幅减少，但长期趋势依然不容乐观。

2019年，南非占GDP总额25%的进口商品比重明显高于许多其他国家，例如巴西为9.6%，美国为12%，欧盟为14%，俄罗斯和中国约为14.4%，印度仅在17%以下。

贸工部近期还曾提出本地化战略，有望在未来5年内实现价值2000亿兰特（约合917.8亿人民币）的额外产品本地化生产。目前，南非小企业发展部正与贸工部谈判，指定更多的产品列入100%本地内容类别，以支持南非中小微制造业企业发展。

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