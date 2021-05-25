新华社达喀尔5月24日电（记者邢建桥）巴马科消息：据马里媒体24日报道，马里过渡总统巴·恩多和过渡总理莫克塔·瓦内当天被军人带至首都巴马科附近一处军营，以商讨新一届过渡政府成员名单。马里总理府一名工作人员证实，瓦内当天被军人“强行”带走。

据马里最大的门户网站“马里信息网”报道，恩多当天签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单。新过渡政府仍由25名部长组成，其中包括5名女性，但前全国人民救赎委员会成员萨迪奥·卡马拉和莫迪博·科内没有进入名单。随后，恩多和瓦内被军人带至距巴马科约15公里的库利科罗地区卡蒂镇一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。

马里总理府一名工作人员说，瓦内当天被军人“强行”带走，军方要求恩多免去瓦内的过渡总理职务，但遭到拒绝。

联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）和西非国家经济共同体（西共体）24日晚发表联合声明，对马里过渡总统和过渡总理“被捕”表示强烈关切，要求有关方面立即无条件“释放”两人。马里稳定团和西共体同时强调，马里有关各方应立刻恢复并按期完成马里政治过渡进程。西共体表示，将于25日派代表团赴马里斡旋。

2020年8月，马里发生军人哗变，总统凯塔和一批政府官员被扣押，凯塔随后宣布辞去一切职务，解散马里国民议会和政府。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席阿西米·戈伊塔被任命为过渡副总统。恩多同月宣誓就任过渡总统，正式开启18个月的马里政治过渡期。

本月14日，恩多接受了瓦内领导的过渡政府的辞呈，随即再次任命瓦内为过渡总理，负责组建新一届过渡政府。分析人士认为，此次政府改组旨在成立一个更加具有“包容性”的过渡政府，以解决马里正在面临的社会危机。

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