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简政降税  拓宽融资  放松限制

哈萨克斯坦多举措支持中小企业

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博
2021年05月25日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　哈萨克斯坦总理马明日前在政府工作会议上透露，政府正在修订2021年经济复苏一揽子计划，将增加60余项针对中小企业的扶持措施，主要包括减免企业税费、简化纳税程序、拓宽融资渠道、鼓励企业参与政府采购项目、放松对商业活动的限制等。马明表示：“发展中小企业是确保经济稳定的重要因素之一，政府将最大限度为中小企业发展创造便利条件。”

　　去年以来，哈政府出台了一系列扶持措施，中小企业注册量出现明显增长。哈战略规划和改革署发布的数据显示，截至今年2月1日，哈全国注册的法人实体为46.29万家，同比增长3.3%，其中绝大多数为员工不到100人的中小型企业。

　　疫情防控期间，哈政府积极为中小企业提供支持。哈国民经济部部长伊尔加利耶夫介绍，2020年3月15日至2021年3月15日，哈政府累计为约9000个项目提供贷款重组，总金额达到4750亿坚戈（1美元约合427坚戈）。今年第一季度，国家优惠金融扶持政策累计为1.6万多个项目提供了贷款。伊尔加利耶夫说，未来，政府对中小企业的金融支持力度还将继续加大。为配合金融支持措施落地，哈政府还简化了贷款审批流程，符合条件的企业审批时间从原来的21个工作日缩减至5个工作日。

　　调整税收政策也是促进中小企业发展的重要措施。去年，哈政府出台了一系列税收优惠政策，比如在规定期限内免征财产税、个体经营者免征所得税、农产品生产企业免征农业土地税、下调重要粮食产品的增值税率等。今年，哈政府将继续加大针对中小企业的税收减免力度，并制定新的监管政策，改善商业环境，进一步激发企业活力，吸引更多投资。

　　哈萨克斯坦阿塔梅肯企业家协会董事长梅尔扎赫梅托夫表示，政府新的扶持举措将惠及贸易、农业、交通运输、餐饮服务等重点行业的中小企业，对激发企业活力、促进国民经济恢复和增长至关重要。

　　（本报努尔苏丹5月24日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月25日 14 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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