本报驻泰国记者 孙广勇

马来西亚卫生部近期开发了名为“动态参与热点识别系统”的预警系统，助力疫情防控。系统借助人群密度、空间限制及空气流通度等数据信息进行推算，预测哪些场所可能成为感染“热点”，并向民众发布提醒，从而协助政府更精确地遏制疫情。

马来西亚科学、工艺和创新部长贾迈勒丁表示，预警系统运用大数据和人工智能追踪密切接触者，推算出特定地点的病毒传播风险，以便相关机构采取针对性预防措施，包括通过防疫手机应用软件发送通知、严格控制相关场所访客流量、阻止高风险群体到访等。

借助该预警系统，马来西亚政府日前发布了151个疫情潜在感染“热点”场所，其中66个在吉隆坡，多家大型商场名列其中。这些场所随之宣布关闭3天。

贾迈勒丁表示，预警系统是卫生部危机及应对中心的预先针对性干预工具，卫生部将根据监测结果，预测7天内传播风险较高的场所。政府希望及时发现潜在感染“热点”，以便相关机构和人员采取主动干预措施，降低群体性感染风险；同时，有助于及时向公众发布出行提醒，帮助人们合理规划行程，降低感染风险。

（本报曼谷5月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 14 版）

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