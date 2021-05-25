本报驻比利时记者 张朋辉

5月24日，第七十四届世界卫生大会在瑞士日内瓦开幕，大会以视频方式举行，将持续至6月1日。各方期待通过此次会议，进一步推动全球抗疫合作。许多专家学者认为，在全球抗疫斗争中，中国始终同各国守望相助，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也为全球公共卫生事业作出了巨大贡献。

大会强调结束新冠肺炎疫情的紧迫性

世界卫生组织总干事谭德塞表示，本届世界卫生大会将在塑造全球卫生体系、加强世卫组织履行其使命和任务方面发挥至关重要的作用。大会议程将集中关注与健康有关的可持续发展目标，包括实现“三个10亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

世卫组织发布新闻公报说，新冠肺炎疫情威胁全球每一个人的健康和福祉，本届世界卫生大会将强调结束新冠肺炎疫情大流行的紧迫性，并防范出现下一个疫情大流行，构建更加健康、安全、公平的世界。

据世卫组织最新统计数字，截至5月23日，全球新冠肺炎确诊病例超过1.66亿，死亡病例超过344万例。全球新冠疫苗接种持续取得进展，近期新增确诊病例趋缓，但日新增病例仍处在高位，一些国家疫情反复，病毒变种不断出现，全球抗疫任务依然艰巨。

谭德塞表示，全球抗疫处于关键阶段，疫苗分配不公等问题威胁着业已取得的抗疫成果。世卫组织“疫情大流行防范和应对独立小组”本月稍早前就未来疫情防控提出一系列建议，包括提高疫情大流行防范与应对的政治领导力、提高疫情防范的全球筹资和投资、改进监测和预警系统、建立一个工具和供应的平台等。

在日前举行的全球健康峰会上，多国领导人、国际和地区组织负责人或代表呼吁加强抗疫多边合作、采取共同行动防范全球性健康危机。峰会达成的《全球健康峰会罗马宣言》指出，支持并加强现有多边卫生架构以防范、预防、检测和应对疫情，其核心是有适当、可持续、可预测资金来源且有效运作的世卫组织。

构建人类卫生健康共同体意义日益凸显

去年5月，中国国家主席习近平在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上发表致辞，宣布中国支持全球抗疫合作的多项举措，展现负责任大国担当，用实际行动践行人类卫生健康共同体理念。

一年多来，人类卫生健康共同体理念日益深入人心，其意义日益凸显。中国已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供了20亿美元援助，向150多个国家和13个国际组织提供了抗疫物资援助；中非建立了41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部大楼项目已于去年年底正式开工；中国同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽也取得了重要进展……

中国为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出巨大贡献。中方在大力推进国内疫苗接种的同时，向80多个国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗。目前中方已向全球供应3亿剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。

“当全世界面临新冠肺炎疫情这一严峻挑战时，中国帮助世界各国携手抗疫，这就是人类命运共同体理念的生动体现。”埃及外交部亚洲事务部长助理哈尼·塞利姆这样评价抗击疫情中的中国担当。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁指出，中国倡议世界团结起来共同抗击疫情，共同改善全球卫生治理，共同构建人类卫生健康共同体，这对解决全球性问题非常重要。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱表示，中国积极推动抗疫国际合作，体现出高度责任感和团结精神。中方表示将加大对非洲国家支持，“这既让人看到中非相互支持的情谊，也让世界看到‘人类命运共同体’的中国理念，以及在这种理念下中国推动团结抗疫的决心。”

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利在接受本报记者采访时表示，中国在应对疫情大流行中发挥了积极引领作用，尤其是在推动疫苗在全球公平分配方面，中国发挥了关键作用。

乌兹别克斯坦新闻与大众传媒大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫说，共同推动构建人类卫生健康共同体，其迫切性和重要性正日益凸显。今天的世界比以往任何时候更需要团结合作，国际社会只有合力应对，才能战胜这场疫情。

坚决反对将疫情政治化、借疫情搞污名化

回顾一年多来的抗疫历程，国际社会普遍认识到，要坚决反对将疫情政治化、借疫情搞污名化。

“将疫情政治化扰乱国际抗疫合作，也不利于本国疫情防控。”谭德塞表示，病毒是人类面临的共同敌人，为结束疫情大流行，唯一的选择就是合作，而非竞争与对抗。“如果借此争夺资源，或者争夺地缘政治优势，那就会让病毒占上风。”

中方始终支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，参与共提了第七十三届世卫大会涉新冠肺炎决议，支持世卫组织主导下各成员国就病毒源头研究开展合作。中方在国内疫情防控任务十分繁重情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。

中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告指出，新冠病毒“比较可能至非常可能”经中间宿主传人，“可能至比较可能”直接传人，“可能”通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。报告还提出，在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等建议。“这份报告证明，即便在复杂的政治环境下，各国仍可以团结起来专注于新型传染病和病毒的溯源。”美国专家彼得·达萨克博士说，“要战胜疫情就必须破除国与国之间的隔阂。”

世界卫生大会总务委员会和全会24日分别通过决定，拒绝将个别国家提出的“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭表示，在本次大会开幕前夕，已有150多个国家通过外交渠道、80多个国家专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。世卫大会连续第五年拒绝涉台提案，充分体现了一个中国原则已成为国际社会的普遍共识，是人心所向、大势所趋，不容挑战。

比利时知名病毒学家马克·范·兰斯特接受本报记者采访时说：“全球抗击疫情阻击战远未结束。国际社会迫切需要进一步团结合作，协调抗疫力量，加大卫生投入，防止出现类似疫情大流行。”

人类荣辱与共、命运相连。只有秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰，才能最终战胜疫情。“我们从应对新冠肺炎大流行的过程中学到的最重要的一课就是，在所有人都安全之前，没有一个人是安全的，因为疫情无国界。”伯克利说。

（本报布鲁塞尔5月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 14 版）

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