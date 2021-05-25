新华社北京5月24日电 外交部发言人24日晚就第七十四届世卫大会涉台问题发表谈话。

发言人表示，刚刚举行的第七十四届世界卫生大会总务委员会和全会分别作出决定，明确拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。

发言人说，民进党当局罔顾各方意愿和台湾同胞民生福祉，执意唆使其所谓“邦交国”搞涉台提案，个别国家明里暗里支持怂恿，推波助澜。这是逆历史潮流而动的行径，受到世界上秉持正义立场国家的一致反对。本届大会开幕前，150多个国家通过外交渠道，表示支持中方决定。80多个国家专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。

发言人说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。在一个中国原则前提下，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。新冠肺炎疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情260次，批准台湾地区卫生专家参加世卫组织技术活动16次。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，同世界卫生组织和各国的信息交流是畅通的、机制是完善的。所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

“我们再次奉劝民进党当局，‘借疫谋独’绝无出路。中方也敦促个别国家，停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，否则只会搬起石头砸自己的脚，注定以失败告终。”发言人说。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)