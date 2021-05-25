本报首尔5月24日电 （记者马菲）“中国共产党百年和中国发展研讨会”24日在韩国首尔举行。中国驻韩国大使邢海明和韩国前国务总理李寿成、成均中国研究所所长李熙玉、韩中交流协会会长金容德，以及韩国权威智库、知名院校的专家学者出席。

邢海明在致辞时说，中国共产党的诞生深刻改变了中华民族发展的方向和进程，使中国和中国人民的前途和命运焕然一新。中国共产党愿同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，增进彼此战略信任，开展文明交流对话，同世界各国人民一道推动构建人类命运共同体。

李寿成表示，韩中双方关系十分密切，利益深度融合，两国人民友谊深入人心。韩中关系取得历史性发展，不仅给双方带来实实在在的利益，更为维护地区乃至世界和平稳定贡献重要力量。

本次研讨会由中国驻韩国大使馆和韩国成均馆大学成均中国研究所共同主办。与会专家学者从政治、经济、社会、外交等角度，围绕如何看待中国共产党百年和中国发展进行了深入研讨。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

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