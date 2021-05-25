本报北京5月24日电 （记者刘慧）中国全国人大24日在北京与柬埔寨国会共同举行中柬青年代表（议员）视频交流活动。

会上，双方青年代表（议员）就“加强疫情和后疫情时期合作，促进和平、经济发展、多边主义和人类共同繁荣”“缓解疫情对经济社会冲击，增强后疫情时代韧性：经验与展望”“巩固拓展中柬立法机构特别是青年代表（议员）间合作，助力加强法治建设”等议题进行了交流。

全国人大常委会委员、共青团中央书记处常务书记汪鸿雁在致辞中说，要发挥好立法机构代表同民众联系密切的优势，传承中柬世代友好，推动互利合作，助力国家关系发展。

柬埔寨国会教育、青年、宗教事务、体育、文化与旅游委员会主席洪玛尼在致辞中表示，此次举办的青年交流活动，将进一步推动柬中立法机构的友好交往和合作，更好造福两国人民。

立法机构交往是中柬全面战略合作伙伴关系的重要组成部分。长期以来，中国全国人大与柬埔寨国会、参议院在双边和多边领域交流合作密切。此次交流是疫情背景下两国青年代表（议员）之间的首次视频交流。活动进一步增进双方相互了解，为中柬友好关系和两国立法机构交流合作注入新活力。

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

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