本报驻德国记者 花 放

德国联邦外贸与投资署日前发布《2020年外国企业在德国投资报告》。报告显示，2020年共有1684个绿地投资以及褐地投资落户德国，同比减少9％，但中国对德国投资项目170个，同比逆势增长约10％。报告援引德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬的话指出：“中企投资项目增长得益于中国经济从疫情影响中快速恢复。”

此前，中国德国商会发布的最新版年度商业信心调查报告显示，目前共有约5200家在华德国公司，中国是许多德国企业销售、利润和投资的前三大市场之一。报告指出，有72％的在华德资企业计划增加在华投资。德国毕马威会计师事务所国际业务首席执行官安德雷亚斯·格隆茨表示，中国在很多关键领域引领产业发展，德资企业立足中国市场非常重要。

中国商务部有关负责人日前指出，在世界经济受到巨大冲击、跨境直接投资持续低迷的复杂形势下，中德双方通过灵活方式保持沟通，务实合作继续推进。

《2020年外国企业在德国投资报告》指出，中企投资项目主要集中在机械制造与设备、消费品和食品、电子与半导体等行业，业务范围主要涵盖销售与市场支持、制造与研发、零售以及商业服务等。报告中特别提到中国电池制造厂商蜂巢能源去年宣布在德建立电池工厂和研发中心。德国联邦外贸与投资署总经理罗伯特·赫尔曼表示，该项目印证了德国作为工业和科技投资地的国际吸引力，将为当地创造大量新的工作机会。项目所在地萨尔州经济部长莱林格尔表示，该工厂将是半个世纪以来，该州最大的工业投资项目。

德国《商报》近日报道了中国电池企业宁德时代在德国埃尔福特的项目。报道称，宁德时代扩大在德投资，正是回应了欧洲迅速增长的需求。“宁德时代的先进技术让人印象深刻，电池续航里程的增加和充电时间的压缩，将为电动汽车驾驶者带来更多舒适体验。”

创新研发合作深入发展，是中德投资合作的一大亮点。不久前，中国科技初创企业初速度科技在C轮融资中获得了包括德国博世集团投资在内的5亿美元融资。值得关注的是，该企业创立后不久，就得到了奔驰母公司戴姆勒的投资，是戴姆勒在华投资的第一家自动驾驶初创公司。目前，企业已经在博世和戴姆勒总部所在的德国斯图加特设立研发中心。

此外，中国移动国际有限公司德国数据中心日前也在法兰克福正式启用。据公司负责人介绍，法兰克福数据中心是公司在欧洲启用的第二个数据中心，旨在提供安全、可靠和高速的连接，并进一步加强亚欧之间的紧密联系。该中心将与位于英国、新加坡、中国香港等地的数据中心及其全球网络、云端服务无缝连接，以满足和促进客户全球数字化需求。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克对本报记者表示，中国已连续5年成为德国最重要的贸易伙伴，来自中国企业的投资对于德国经济的发展起到了促进作用。“德中投资合作互利共赢，期待双方进一步加强务实合作。”

（本报柏林5月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)