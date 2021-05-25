本报驻意大利记者 韩 硕

“上世纪90年代第一次前往中国访问时，我便发现这是一个充满活力和希望的国家，根本不是西方媒体描述的样子。”日前在接受本报记者专访时，希腊前外交部长、左联党影子内阁外长乔治·卡特鲁加洛斯回忆起自己多次访华的经历，表示希腊左联党和他本人高度关注中国的发展进步，为中国发展的巨大成就感到振奋。

2019年3月，卡特鲁加洛斯担任希腊外长后，首次出访的国家就是中国。“希中两国都拥有古老文明，希腊非常珍视与中国的友谊。中国在希腊遭遇金融危机时伸出援手，希腊也始终视中国为值得信赖的战略伙伴和真诚朋友。”访华期间，中国全国两会正在召开。虽然行程紧张，卡特鲁加洛斯还是抽出时间旁听了中国十三届全国人大二次会议开幕会。“中国政府工作报告的内容很丰富，信息量很大，我回去进行了仔细研究。”

那次访华一个多月后，卡特鲁加洛斯再次来到中国，参加在北京举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。此前的2018年8月，中希两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录，希腊也成为第一个签署类似文件的欧洲发达国家。“希腊积极支持共建‘一带一路’，愿进一步深化双方在此框架下的合作，将希腊打造成连接中国和欧洲、非洲的桥梁，推动这一倡议更好地造福两国人民和世界人民。”卡特鲁加洛斯说。

中国远洋海运集团运营的希腊最大港口比雷埃夫斯港，已成为全球发展最快的集装箱港口之一，港口吞吐量全球排名从2010年的第九十三位提升到2019年的第二十五位。“中方对比雷埃夫斯港的投资造福当地，显著提升港口规模和流量，是巨大的成功，实现了双赢。”比雷埃夫斯港同时创造了巨大的社会效益，为当地员工提供了良好的工作条件。“这对希腊来说非常重要。经历过金融危机之后，我们不仅希望获得数字和经济指标上的繁荣，也希望民众能感受到生活状况的改善。”卡特鲁加洛斯对比雷埃夫斯港的未来很有信心，指出共建“一带一路”是促进世界各国共同发展的桥梁，有力推动了国际贸易。

卡特鲁加洛斯每天都关注关于中国的新闻报道。在今年2月举行的中国全国脱贫攻坚总结表彰大会上，习近平主席庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。卡特鲁加洛斯对此深有感慨：“绝对贫困在中国已经成为过去时，中国发展的成功经验带给世界很多启发。中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，努力让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。我认为这样的发展才是真正的发展。”

2017年，习近平主席在达沃斯国际会议中心出席世界经济论坛年会开幕式，并发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲。卡特鲁加洛斯说，他聆听了习近平主席的主旨演讲。习近平主席强调要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族。这段话让他至今难忘，“这体现了中国共产党和中国领导人的情怀和担当。”

“对世界大势深刻洞察、对人类命运真诚关切的天下情怀，也充分体现在《习近平谈治国理政》中。”最近，卡特鲁加洛斯正在研读这部著作。他表示，阅读《习近平谈治国理政》让他不仅深入了解了“社会主义初级阶段”“小康社会”“‘两个一百年’奋斗目标”等理念，更深刻认识到，“习近平新时代中国特色社会主义思想是一个系统完整、逻辑严密的科学理论体系，从中可以预见中国的光辉未来”，“习近平主席的思想和观察高瞻远瞩，对世界的和平发展、对很多国家的经济社会建设，都具有重要借鉴意义”。

卡特鲁加洛斯向中国共产党送上了美好祝愿：“我坚信并且钦佩中国共产党不断‘自我革新’的决心和能力，相信中国共产党的下一个一百年，将与这个成就卓著的一百年一样，充满生机活力，为世界带来更多欣喜。”

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)