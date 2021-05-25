本报记者 李 潇 黄发红

5月末的上海，微雨轻落，夏意已顾。位于上海外国语大学的中阿改革发展研究中心里，来自14个阿拉伯国家驻华大使馆和阿盟驻华代表处的18位外交官漫步在中阿文化交流图片长廊。从彼此支持民族解放和国家独立，到携手共赴经济社会发展之路，再到在国际舞台上发出团结合作之声，一幕幕中阿友好交流的历史瞬间映入眼帘，引发阿拉伯外交官深深感慨。“在中国共产党迎来建党100周年这一特殊而重要的年份，我们非常高兴来到上海，与中国朋友畅叙友谊，共谋发展。”阿曼驻华使馆外交官瓦尔黛·莎格茜说。

24日，由外交部亚非司主办的首期阿拉伯国家驻华外交官研修班在这里开班。当天，研修班举办了“中国对中东和阿拉伯世界政策”和“中国外交”两个专题讲座。阿外交官们踊跃发言，纷纷就中国特色大国外交新作为、中企参与中东国家战后重建等话题深入互动，对中国在气候变化、巴以冲突、伊朗核问题等国际事务中发挥的重要作用表示肯定。

“过去60年来，阿中合作不断续写新篇，成果惠及双方和世界，本次研修班就是例证。”卡塔尔驻华大使馆参赞穆罕默德·萨比赫说，研修班既为双方就共同关心的议题加强沟通提供平台，也有助于阿方深入了解中国共产党的历史和中国外交政策等。“我还想对中方在有效抗击疫情方面所发挥的示范作用致以敬意，也对阿中守望相助和团结抗疫的行动表示赞赏。”

巴勒斯坦驻华使馆外交官穆罕默德·赫米德18岁就来到中国，在这里学习工作了20多年。他说，中国在基建、交通、教育、科技和国际合作等领域都取得非常大的发展。在每一位中国民众的身上，在衣食住行的方方面面，都能切实感受到这样的变化。“中国共产党领导中国人民取得的成就举世瞩目。”赫米德指出，世界上很多国家的政党都希望学习中国共产党的成功经验。

“当前，世纪疫情与百年变局叠加，中阿双方都面临着艰巨的任务。我们看到，中阿双方为全世界提供了合作互助、和谐共处的优秀范本。”上海外国语大学党委书记姜锋表示。

“中国治国理政和改革发展的经验，为那些希望加快发展又保持自己独立性的发展中国家提供了一种崭新的选择。中国愿同友好的阿拉伯国家加强交流，取长补短，促进各自的发展不断迈上新的台阶。”外交部中阿合作论坛事务大使李成文说。

未来几天，阿外交官们还将在上海、浙江嘉兴等地深入参观交流，并通过视频连线形式了解新疆的最新发展等。瓦尔黛·莎格茜说：“这样的安排十分丰富，我们将从中感受中国发展魅力，寻找合作机遇，进一步丰富阿中友好的内涵。”

《 人民日报 》（ 2021年05月25日 03 版）

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