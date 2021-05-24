新华社首尔5月24日电（记者陆睿 杜白羽）“中国共产党百年和中国发展研讨会”24日在韩国首尔举行。中国驻韩国大使邢海明和韩国前国务总理李寿成、成均中国研究所所长李熙玉、韩中交流协会会长金容德，以及韩国权威智库、知名院校的专家学者出席。

邢海明在致辞时说，中国共产党的诞生深刻改变了中华民族发展的方向和进程，使中国和中国人民的前途和命运焕然一新。中国共产党愿同世界各国政党加强往来，分享治党治国经验，增进彼此战略信任，开展文明交流对话，同世界各国人民一道推动构建人类命运共同体。

李寿成表示，韩中双方关系十分密切，利益深度融合，两国人民友谊深入人心。韩中关系取得历史性发展，不仅给双方带来实实在在的利益，更为维护地区乃至世界和平稳定贡献重要力量。

李熙玉在致辞时表示，中国共产党历经百年成为世界最大政党，带领中国发展为全球第二大经济体，其中两大法宝是“实事求是”和“与时俱进”。韩中是同呼吸、共命运的友好近邻，建交29年来书写了双边关系发展的典范。期待以中国共产党成立一百周年为契机，韩中关系发展更上一层楼。

本次研讨会由中国驻韩国大使馆和韩国成均馆大学成均中国研究所共同主办。与会专家学者从政治、经济、社会、外交等角度，围绕如何看待中国共产党百年和中国发展进行了深入研讨。

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