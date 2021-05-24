新华社日内瓦5月24日电（记者刘曲）第74届世界卫生大会24日拉开帷幕。在新冠大流行已持续一年多的背景下，本届大会将聚焦全球及世界卫生组织在疫情准备和应对工作上的经验教训，探讨如何尽快结束疫情并建设一个更健康、更安全、更公平的世界，为下一次疫情大流行做好防范。

世卫组织说，新冠大流行对所有国家都造成了沉重打击，对那些本就脆弱的社区影响最为严重。数据显示，过去一年内，全球新冠确诊病例增加了40倍，新冠死亡病例增加了11倍。目前最紧迫的问题之一是疫苗分配不公对结束新冠大流行和全球复苏构成威胁，75%以上的疫苗剂数仅用于10个国家，最低收入国家接种的疫苗剂数不到全球总量的0.5%。

本届世卫大会于5月24日至6月1日以线上方式举行。大会收到3份关于新冠疫情应对工作的报告，分别为世卫组织主导的大流行防范和应对独立小组近期发布的全球及世卫组织应对疫情情况调查报告、《国际卫生条例（2005）》在新冠疫情应对期间实施情况审查委员会发布的报告、世卫组织突发卫生事件规划“独立监督和咨询委员会”提交的报告。世卫组织突发卫生事件规划“独立监督和咨询委员会”在报告中建议，世卫组织须加大努力使仍在持续的新冠大流行得以控制，为此应采取基于多边主义的方法在全球遏制疫情，寻求只在特定国家、区域或地区消除新冠病毒并无意义。

预计大会将形成一项决议，并可能成立一个常设工作组来处理有关报告建议的具体事项。

除疫情外，大会议程还将侧重于卫生领域可持续发展目标和世卫组织“三个十亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人、面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人、健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

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