新华社日内瓦5月24日电（记者陈俊侠）第74届世界卫生大会总务委员会和全会24日分别通过决定，拒绝将个别国家提出的“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入大会议程。世卫大会连续第5年拒绝涉台提案，充分体现了一个中国原则已成为国际社会的普遍共识，是人心所向、大势所趋，不容挑战。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在发言中表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，涉台提案违反《联合国宪章》宗旨和原则，违反联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议所确认的一个中国原则，违反世卫组织《组织法》和世卫大会《议事规则》，是非法、无效的。台湾地区参与世卫大会必须按照一个中国原则、通过两岸协商处理。民进党当局顽固坚持“台独”立场，拒不承认两岸同属一个中国，台参与世卫大会的政治基础不复存在。

陈旭表示，在一个中国原则的前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。疫情发生以来，中国中央政府向台湾地区通报新冠肺炎疫情信息260次，批准台湾地区卫生专家多次参加世卫组织技术活动、数次接受世卫组织秘书处疫情信息通报，根本不存在所谓“国际防疫体系缺口”。

陈旭强调，世卫大会对涉台问题早有定论，个别国家执意提交涉台提案，损害了国际抗疫合作和广大成员国的共同利益。有关国家应停止将卫生问题政治化，停止借台湾问题干涉中国内政，停止干扰大会正常秩序。

会后，陈旭向记者表示，在新冠肺炎疫情持续蔓延背景下，广大成员国期待本次大会继续聚焦国际抗疫合作。个别国家执意搞涉台提案，严重违反联大和世卫大会有关决议所确认的一个中国原则，遭到绝大多数国家的反对。在本次大会开幕前夕，已有150多个国家通过外交渠道、80多个国家专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会。事实一再证明，搞涉台提案不得人心。任何企图制造“两个中国”或“一中一台”的分裂图谋注定不会得逞。

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