据路透社罗马5月21日报道，在世界健康峰会后发表的《罗马宣言》中，各国领导人呼吁自愿性专利授权和技术转让，以推动疫苗生产。但是，对于美国和其他国家推动的制药公司豁免重要专利保护的有争议提议没有达成共识。

美国总统拜登委托副总统卡玛拉·哈里斯代表他发言。美国政府支持许多发展中国家关于豁免专利保护的呼吁，希望这能促进生产，使疫苗分发更公平。

报道称，这一建议遭到一些欧洲国家的拒绝。它们呼吁美国取消贸易壁垒，因为它们认为美国的贸易壁垒是主要瓶颈所在。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，现有的全球协议已经允许各国在紧急情况下强制公司分享专利授权。她补充说，欧盟将提出一项建议，以方便运用那些条款。

此外，法国《世界报》网站5月20日也发表题为《取消新冠疫苗专利：欧盟的反击》的报道称，当拜登在5月5日表示支持取消新冠病毒疫苗专利时，欧洲人对此并不赞赏。不仅是因为美国总统此前并未提前告知欧洲人这一倡议，而且他还由此变成了抗击疫情全球团结互助的“冠军”。

报道称，在多个欧盟成员国作出立即回应后，现在是到了更具建设性的反击时刻了。

5月19日，欧盟委员会公布了反建议的主要方针，并将同欧盟27国商讨后予以细化。然后欧委会打算将其提交给世贸组织。

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上表示：“我们将共同努力以找到实用且有效的解决办法。”

布鲁塞尔认为，优先工作在于消除疫苗贸易、疫苗生产众多环节以及帮助抗击疫情的药品在商用上的一些障碍。欧委会副主席东布罗夫斯基斯表示：“疫苗生产国需要承诺将产品的适当比例用于出口。”

报道指出，这一条首先瞄准的是美国和英国。这两国都为了本国消费而将在本国生产的近乎所有疫苗留在国内。法国总统府评论说，“我们在等待华盛顿在表态和行动上的一致”。

报道称，欧盟方面则是将境内生产疫苗的一半——也就是超过2亿支疫苗输送给45个国家。欧委会强调，在这样的背景下，需要竭尽所能提高全球疫苗产能。

欧委会的建议是，在世贸组织的层级动用涉及知识产权的规则。这会允许某些“灵活性”。东布罗夫斯基斯面对欧洲议会议员表示，欧盟“准备好以建设性方式”研究美国的建议。欧洲议员若弗鲁瓦·迪迪埃认为美国的主意是“虚伪、幻想、适得其反的……没有比自己吃第一口却表现出慷慨更加自私的了”。

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