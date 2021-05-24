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习近平同越南国家主席阮春福通电话

2021年05月24日21:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月24日电　国家主席习近平5月24日同越南国家主席阮春福通电话。

　　习近平请阮春福转达对阮富仲总书记的诚挚问候。习近平指出，中越山水相连，“同志加兄弟”的传统友谊是两党两国共同宝贵财富，和睦相邻是两党两国关系发展的大局。中国共产党即将迎来百年华诞，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，越南也将朝着两个百年目标砥砺奋进。双方要坚持从战略高度和长远角度看待和把握两党两国关系，锚定中越关系前进的正确方向。中国党和政府坚定奉行对越友好方针，赞赏越南新一届领导集体继续把对华关系置于外交政策头等优先，愿同越方不忘中越传统友好初心，牢记双方共同拥有的理想信念和历史使命，不断赋予中越全面战略合作新的时代内涵，积极构建中越具有战略意义的命运共同体，为两党两国关系和社会主义事业发展注入新动力。

　　习近平强调，双方要继续用好党际交往特殊优势，深化治国理政经验交流。充分发挥双边合作指导委员会统筹协调作用，高质量推进“一带一路”和“两廊一圈”对接，持续扩大双边贸易规模，加快基础设施互联互通，充分挖掘新业态新动能合作潜力，更好服务两国经济社会发展。要加强民间交往，加快落实中国援越民生项目，让互利合作成果更多惠及两国百姓。双方要延续和衷共济优良传统，携手应对好、控制好新冠肺炎疫情，切实保障人民生命安全和身体健康。中方愿继续为越方抗击疫情提供力所能及的帮助。

　　阮春福转达阮富仲总书记对习近平的亲切问候，热烈祝贺中国共产党即将迎来百年华诞，表示，在以习近平总书记为核心的中国共产党坚强领导下，中国克服新冠肺炎疫情影响，实现了抗击疫情、恢复经济、脱贫攻坚三大战役的胜利，中国人民生活从未像今天这样美好。越方衷心祝贺中国成功迎来从站起来、富起来到强起来的巨大转变，相信并祝愿中国在实现第二个百年奋斗目标的征程上取得更大成就。越中两国是兄弟和近邻，越方始终支持社会主义中国发展强大、坚定奉行独立自主的外交政策，将继续坚定推进越中友好，愿同中方认真落实两国高层共识，密切政治交往，加强团结互信，深化经贸、抗疫、青年、人文、地方等各领域互利合作，把越中两党两国关系推向新的高度，为地区和平和社会主义事业发展作出贡献。

(责编：张信凤、杨牧)

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