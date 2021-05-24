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“看错”剧本的喜剧演员又抖包袱说起新疆人权，结局“对不起，这说的都是美国”

2021年05月24日21:07 | 来源：新华网
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　　那个“看错剧本”的美国脱口秀演员李·坎普又来了！当地时间5月21日，李·坎普在其主持的节目“今夜编辑”（Redacted Tonight）再度上演“好戏”，抖包袱讽刺美国针对中国新疆人权胡言乱语，却拿不出一点证据。

　　在节目中，坎普先是提到媒体报道的一些所谓中国强迫维吾尔族人进行劳动的消息，随后“惊讶”喊道，没想到自己的衣服竟然是维吾尔族“奴隶劳工”制作的，“这么多年我一直以为是是是......别的奴隶劳工做的，而不是维吾尔‘奴隶劳工’。”

　　随后坎普话锋一转，“我知道我的耐克鞋是越南工厂做的，越南工人每个月拿着73.94美元薪水，我的苹果手机是由年仅6岁的儿童开采的金属制成的，李维斯牛仔裤是孟加拉工人缝制的。”坎普说道，“这都没什么，没人会在意！只有身处中国新疆的劳工才重要。”而对于为什么是新疆劳工，坎普“支支吾吾”半天后“终于”说道，“因为我们需要阻止中国制造！s**t”。

　　视频截图

　　“美国允许犯人劳工，又名奴隶劳工（工作），宪法里还写了这事，我上周说过的。但是这不算，因为这是我们的劳工，另一方面，你们（中国）是坏人。”

　　视频截图

　　坎普最后说道，如果中国真有强迫劳工，那自己也会去说这事。“但我可以跟你说一件事，我可不信这些人（传播谣言的人）说的！”坎普“激动”道：“给我拿些真实的证据出来！给我看消防员被当成奴隶劳工的视频！给我看制衣工人在监狱里的照片！强迫劳动的真实证据！”坎普道歉说“对不起，这些照片说的都是美国......”

　　视频截图

　　这并非李·坎普首次讽刺美国。当地时间4月13日，美国脱口秀演员李·坎普在其主持的节目“今夜编辑”（Redacted Tonight）中上演了颇为讽刺的一幕：他先是各种“抖包袱”借新冠疫情、种族和人权问题等“狂批”中国，随后突然发现自己“看错剧本”：啊抱歉，这说的是美国......“今夜编辑”节目由“今日俄罗斯”（RT）出品，并将其定义为一个讽刺节目。【记者 乔炳新】

(责编：张信凤、杨牧)

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