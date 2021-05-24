人民网北京5月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

韩国《中央日报》记者：我有两个问题。第一，21日,韩国总统文在寅与美国总统拜登在华盛顿举行了面对面首脑会谈，两国首脑发表了加强韩美同盟的联合声明。中方对此持何立场？第二，中国打算什么时候和哪个国家举行面对面的首脑会谈，现在有相关的计划吗？

赵立坚：关于第一个问题，中方注意到美韩联合声明有关内容，对此表示关切。我们认为，美韩关系的发展应有利于促进地区和平稳定与发展繁荣，而不是相反，更不应损害包括中国在内的第三方利益。

美韩联合声明提及台湾、南海等问题。台湾问题纯属中国内政，事关中国主权和领土完整，不容任何外部势力干涉。我们敦促有关国家在台湾问题上谨言慎行，不要“玩火”。关于南海问题，各国依据国际法在南海享有航行与飞越自由，根本不存在问题，有关国家对此心知肚明。

关于国际秩序，我想强调，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。一个或几个国家没有资格单方面定义国际秩序，更没有资格将自己的标准强加于人。中方一贯反对有关国家搞针对他国的“四边机制”、“印太战略”等“小圈子”。这种做法不得人心，不会得逞，也没有出路。

关于第二个问题，我目前没有可向你提供的信息。

总台央视记者：21日，习近平主席以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话，就加强全球抗疫合作提出5点意见。习主席还宣布了中方支持全球团结抗疫的一系列具体举措。外界普遍关注中方承诺在未来3年内再提供30亿美元国际援助等。你能否介绍有关情况？

赵立坚：5月21日，习近平主席应邀以视频方式出席全球健康峰会，发表重要讲话，提出推进国际抗疫合作的五项主张，宣布支持全球抗疫合作的五大举措，为全球尽早战胜疫情、实现经济复苏指明前进方向，对提振多边主义，推动国际抗疫合作，引领全球卫生治理体系变革具有重大意义。

第一，习近平主席在会上全面分享了中国抗疫经验，强调要彻底战胜疫情，必须把人民生命安全和身体健康放在突出位置，切实尊重每个人的生命价值和尊严。要弘扬科学精神，秉持科学态度，遵循科学规律。要统筹药物和非药物干预措施，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展。这些理念主张被中国实践证明行之有效，也契合当前各国抗疫斗争需要，赢得广泛共鸣。

第二，面对疫情反弹蔓延为全球抗疫合作带来的新挑战，习近平主席在此次峰会上再次强调，人类荣辱与共、命运相连，要秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图。搞政治操弄丝毫无助于本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大伤害。

事实上，“团结合作”是习近平主席阐述抗击疫情主张的最高频词汇。习近平主席旗帜鲜明地指出，团结合作是战胜疫情最有力的武器，要让合作的阳光驱散疫情的阴霾。

第三、针对当前全球疫苗接种不平衡问题愈加突出，习近平主席明确指出，要摒弃“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，增强疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。疫苗研发和生产大国要负起责任，多拿出一些疫苗提供给有急需的发展中国家，多边金融机构应该为发展中国家采购疫苗提供包容性的融资支持。

习主席宣布，中国将尽己所能对外提供更多疫苗，支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。中国已经宣布支持新冠疫苗知识产权豁免，也支持世界贸易组织等国际机构早日就此作出决定。中国倡议设立国际疫苗合作论坛，由疫苗生产研发国家、企业和利益攸关方一道探讨如何推进全球疫苗公平合理分配。这些倡议和举措实实在在，展现了中国同各国共克时艰、携手战胜疫情的坚定意志，将有力地推进国际疫苗合作，弥合“免疫鸿沟”，使疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

中国在践行将疫苗作为全球公共产品的承诺方面亮出了最好的成绩单，这同个别国家自私自利、罔顾责任和道义，将疫情政治化、病毒污名化以及“疫苗民族主义”等言行形成鲜明对照。

第四，习近平主席在此次峰会上强调，要加强和发挥联合国和世界卫生组织作用，完善全球疾病预防控制体系，更好预防和应对今后的疫情。要坚持共商共建共享，充分听取发展中国家意见，更好反映发展中国家合理诉求。要提高监测预警和应急反应能力、重大疫情救治能力、应急物资储备和保障能力、打击虚假信息能力、向发展中国家提供支持的能力。

第五，习近平主席推动国际社会照顾发展中国家关切，通过缓债、发展援助、能力建设等方式为发展中国家提供更大支持。习近平主席宣布，中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。这些举措有力提升了发展中国家应对疫情冲击的能力和信心，彰显了中国主持公平公道，始终维护发展中国家共同利益的正义立场。

国际社会抗疫合作实践证明，构建人类卫生健康共同体，体现了各国人民普遍愿望，符合历史潮流，是应对人类共同挑战、建设更加美好世界的人间正道。中方将同国际社会携手深化团结合作，合力战胜疫情，为促进世界经济稳定增长、构建人类卫生健康共同体作出新的更大贡献。

彭博社记者：据报道，2019年11月武汉病毒研究所3名研究人员身体不适并接受了医学治疗。中方对此有何评论？对于中方此前就病毒起源的有关表态，你有何补充？第二，台湾“外长”和“卫福部长”称，台方就未能以观察员身份参加世卫大会提出抗议，并敦促世卫组织坚持专业中立立场，拒绝中方干涉，以便台能参加世卫大会。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中国科学院武汉病毒研究所已于今年3月23日发布了相关声明。声明表示，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所未接触过2019新型冠状病毒，迄今为止，该所职工和研究生保持新型冠状病毒“零感染”。

今年1月，中国—世卫组织联合专家组考察了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所等机构，参观了各类生物安全实验室，与相关机构专家进行了深入、坦诚的科学交流。经过在中国的实地走访和深入了解，专家组一致认为，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。国际专家组成员达萨克接受美国媒体采访时表示，在“实验室泄露论”被高度政治化的背景下，专家组成员能与武汉病毒研究所权威专家深入交流，开放程度令人始料未及。专家组走访了所有想去的地方，见到了每一位想见的人，访问效果非常圆满。

同时我也想指出，疫情和病毒早在2019年下半年多点多地出现的报道越来越多，有关德特里克堡生物基地的种种疑点以及美国在全球开设200多个生物实验室的真实目的也已引发国际社会高度关注。美国不断炒作“实验室泄漏”论，究竟是关心溯源，还是想转移视线？希望美国有关部门尽快澄清，给世界各国一个满意的交代。我们希望有关各方都能像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作，为人类早日战胜疫情、更好应对未来突发公共卫生事件作出积极贡献。

关于第二个问题，中国台湾地区参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。民进党执政以来，将政治图谋置于台湾地区人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾地区参加世卫大会的政治基础不复存在。

为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。中方这一决定得到了国际社会广泛支持和理解。截至昨天，150多个国家通过外交渠道，80多个成员国专门致函世卫组织，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。这再次证明一个中国原则是国际社会人心所向，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义和正确的立场。

民进党当局炒作所谓参加世卫大会问题，真实目的是“以疫谋独”。我们对此坚决反对。事实已反复证明，一个中国原则是国际社会大势所趋，民进党当局的图谋绝不会得逞。我们奉劝民进党当局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。

彭博社记者：你能否证实武汉病毒研究所有三个人于2019年11月生病就医？可否提供更多细节？

赵立坚：我刚才已经援引武汉病毒研究所于3月23日的声明并阐明了中方立场。事实是，2019年12月30日之前，武汉病毒研究所没有接触过新冠病毒。今年3月23日之前，该所职工和研究生保持新冠病毒零感染。所以你提到的有关报道所称的武汉病毒研究所有三个人患病，完全是不符合事实的。

《北京日报》记者：安理会5月22日协商一致通过了关于巴以停火问题的主席新闻谈话，中方作为安理会轮值主席，能否介绍相关情况？

赵立坚：作为联合国安理会5月轮值主席，中方会同挪威、突尼斯和法国，共同倡议就巴以停火发表安理会主席新闻谈话，并推动安理会全体成员协商一致通过。

在新闻谈话中，安理会成员欢迎巴以停火，认可埃及和其他地区国家、联合国、中东问题“四方机制”及其他国际伙伴发挥的重要作用，呼吁全面遵守停火，强调必须立即向巴勒斯坦平民特别是加沙地区提供人道援助，希望国际社会同联合国一道制定综合有力方案，促进迅速、可持续的重建与恢复，并重申基于以色列和巴勒斯坦两个民主国家在安全和公认的边界内和平共处、比邻而居的愿景，实现全面和平至关重要。

中方将继续在安理会积极发挥建设性作用，推动巴以双方尽快重启和谈，在“两国方案”基础上尽早实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。

新华社记者：我们注意到，连日来联合国官方微博、粮农组织总干事、世界粮食奖基金会主席等发文缅怀袁隆平院士，海外媒体和网友也以多种方式表达追思，感谢他为推进粮食安全、消除贫困、造福民众作出的杰出贡献。中方对此有何评论？

赵立坚：中国著名科学家、“共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平逝世后，中外各界都表示沉痛悼念，这充分说明他对中国乃至世界杂交水稻事业所作的贡献受到广泛认可和高度评价。他的逝世是中国和世界的巨大损失，他将永远为人们所缅怀和铭记。

目前，中国杂交水稻年种植面积超过2.4亿亩，仅每年增产的粮食就可养活8000万人。中国用不到世界9%的耕地，养活了世界近五分之一的人口，将饭碗牢牢端在自己手中。这与袁隆平院士的艰苦努力密不可分。

在自身粮食增产增收的同时，我们也始终秉持开放和负责任的态度，向世界各国慷慨分享杂交水稻技术。中国杂交水稻技术的输出与对外开放几乎同步。1979年，中方首次对外提供杂交水稻种子。40年后，中国杂交水稻已在亚洲、非洲、美洲的数十个国家和地区推广种植，年种植面积达800万公顷。40年间，袁隆平院士和他的研究人员还先后赴印度、巴基斯坦、越南、缅甸、孟加拉国、斯里兰卡、马达加斯加、美国等国为水稻研究人员提供建议和咨询，并通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。上述努力为解决世界饥饿和贫困问题作出巨大贡献，金黄沉甸的稻谷让无数人享受到吃饱的幸福，看到生活的希望。

袁隆平院士不仅属于中国，也属于世界。他毕生奋斗的梦想就是让杂交水稻覆盖全球，让所有人不挨饿。中国创造了粮食自给的人间奇迹，也有意愿、有能力继续为全球粮食安全治理作出更大贡献。我们相信，在各方的携手努力下，袁隆平院士的梦想一定会成为现实，饥饿和贫困终将从地球上消失。

《中国日报》记者：据日本媒体报道，日本东京电力公司日前承认，此前在福岛核电站地面发现的凝胶状物体确系放射性废弃物外泄造成的。同时由于凝胶状物体附近的排水沟曾被测出放射性浓度升高，怀疑部分泄漏物已经随雨水入海，但东电仍认为此次外泄事故没有对环境造成影响。外界普遍对东电说法表示质疑，中方对此怎么看？

赵立坚：东京电力公司出现类似的情况已经不是一次两次了，篡改数据、隐瞒风险似乎是他们的第一选择，总是要等到被曝光、实在瞒不住了才勉强承认，而无论结果多么令人震惊，都简单归咎于“疏忽大意”，把灾难性的后果留给无辜的民众。

由这样一家公司承担福岛核事故处置这一事关全球生态环境和人类健康的大事，不得不让人感到担忧。更让国际社会不安的是日本政府的态度。日方不但不及时纠错止损，反而容忍此类恶劣事件一再发生，如今错上加错，不顾国内外质疑和反对，在未穷尽安全处置手段、未全面公开相关信息、未与周边国家和国际社会充分协商的情况下，单方面决定将福岛核污染水排入海洋，这极不负责任。

我们再次强烈敦促日方认真回应国际社会、周边国家以及本国民众的严重关切，本着对国际公共利益高度负责任的态度，以公开、透明的方式，审慎处理福岛核污染水问题，在同各利益攸关方及国际原子能机构等充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

深圳卫视记者：据报道，近日阿塞拜疆和亚美尼亚边境局势一度紧张，请问中方对此有何评论？

赵立坚：阿塞拜疆和亚美尼亚都是中国的友好合作伙伴。中方真诚希望双方通过对话和协商解决彼此之间的矛盾和分歧，共同维护地区和平稳定和人民生活安宁。

法新社记者：上周六，立陶宛方面表示将退出中国与中东欧合作机制，称中方有关倡议在欧盟制造了分裂。中方对此有何评论？是否将采取报复措施？

赵立坚：中国—中东欧国家合作是中国同中东欧国家共同倡议成立的跨区域合作机制，符合各方合作共赢、共谋发展的愿望，9年来取得了丰硕的成果，为各国人民带来实实在在的利益。各方在推进合作过程中一贯秉持协商自愿、共商共建、开放包容的原则，坚持中国—中东欧国家合作是中欧关系有益和重要补充的定位，欢迎同其他国际组织和国家在合作框架内开展合作。当前，中国—中东欧国家领导人峰会各项成果稳步落实。中方愿同各方继续共享发展机遇和合作成果，推动中国—中东欧国家合作行稳致远。

中国—中东欧国家合作符合各方共同利益，机制成立9年来成果丰硕，不会因个别事件受影响。相信在机制成员国共同努力下，中国—中东欧国家合作必将为有关国家人民带来更多福祉。

《北京青年报》记者：为庆祝5·22“国际生物多样性日”，中国常驻联合国代表团与有关国际组织共同举办网络研讨会。你能否介绍更多情况？在中国即将举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的背景下，中方举办上述活动有何考虑和特殊意义？

赵立坚：为庆祝“国际生物多样性日”，中国常驻联合国代表团与《生物多样性公约》秘书处、联合国粮农组织于5月21日共同举办主题为“通向昆明之路，共建地球生命共同体”的网络研讨会。中国常驻联合国代表张军大使、联合国秘书长古特雷斯等嘉宾出席并致辞，中国生态环境部部长黄润秋与会并全面介绍《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）筹备进展。会议呼吁各方以时不我待的紧迫感，有效应对生物多样性丧失、环境退化、气候变化等挑战，共同构建人与自然生命共同体。

中国将于今年10月在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，大会将通过“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年乃至更长时间的全球生物多样性保护规划蓝图，国际社会对此高度关注。此次“国际生物多样性日”活动旨在同各方分享大会筹备最近进展，并就生物多样性议题深入交流，增强各方对保护生物多样性的认同，为大会凝聚共识、注入动力。

日本经济新闻记者：21日，美韩首脑同意废止美国将韩国导弹射程限制在800公里以内的《美韩导弹指南》。这会给中方的安保方面带来怎样的影响？

赵立坚：中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的、明确的。当前形势下，各方应共同努力，致力于维护半岛和平稳定、推进半岛问题政治解决进程。

韩国广播公司记者：对于韩美首脑会晤，中国政府有何评价？特别是对韩国企业对美半导体和电池等领域总价值394亿美元的投资计划有何评论？美国政府任命金圣镕为国务院对朝政策特别代表，中方对此持何立场？另外，中国国家主席习近平访韩时间备受关注，中方能否介绍一下最新进展？

赵立坚：我刚才已经阐述了中方关于美韩联合声明的总体立场。

关于你提到的韩国企业承诺在半导体等领域对美投资问题。在全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。各国都应该尊重市场经济规律和自由贸易规则，多做有利于维护全球产业链供应链稳定畅通、有利于世界繁荣发展的事。你提到的这些韩国企业在中国也有大量投资，同中方合作密切。相信他们会继续为加强中韩经贸合作、推动双边关系发展发挥重要作用。

关于你提到的拜登政府任命金圣镕担任国务院对朝政策特别代表。中方支持有关方开展对话接触，支持一切有利于缓和紧张、促进合作的努力。处理半岛问题需要均衡解决各方合理关切，有关各方应按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，不断推进半岛问题政治解决进程。

关于你提到的习近平主席访韩事宜，目前我没有这方面的消息。

总台国广记者：据报道，日本第一代白毛女“喜儿”扮演者、著名芭蕾舞艺术家松山树子女士，于22日在日本东京去世，享年98岁。请问中方对此有何评论？

赵立坚：松山树子女士是中国人民的老朋友，长期致力于中日友好事业，为推动中日友好交流作出重要贡献。我们对她的逝世深感痛惜，表示沉痛哀悼。

松山女士是日本著名芭蕾舞表演艺术家，是松山芭蕾舞团的创始人。在中日邦交正常化之前，她就与其丈夫——已故的清水正夫先生一起，率松山芭蕾舞团积极开展对华友好交流，同中国人民结下深厚友谊。1955年，松山芭蕾舞团将《白毛女》改编成芭蕾舞，松山女士出演“白毛女”喜儿，在中日两国进行过多场演出，深受两国人民喜爱。去年，在中国全力抗击新冠肺炎疫情之时，松山芭蕾舞团专门录制视频表达对中方的支持，令人感动。松山女士为中日友好所作的贡献将被中日两国人民永远铭记。

巴通社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗在主持中巴经济走廊项目进度评估高层会议上表示，中巴经济走廊将为巴方乃至整个地区带来经济繁荣。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到伊姆兰·汗总理有关表态，对此表示赞赏。

“一带一路”是开放包容的国际经济合作倡议，旨在通过促进互联互通，实现各国共同发展。中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目，自启动以来已在交通基础设施、能源、港口和产业园区等领域取得重大积极进展，同时也在积极向阿富汗等地区国家拓展延伸。这不仅有力推动巴基斯坦经济社会更快发展，也为区域互联互通发挥了积极促进作用。中方愿同巴方一道努力推动中巴经济走廊高质量建设，向更广大地区延伸，共同推动“一带一路”倡议在提升人民生活水平、促进地区互联互通和经济一体化方面发挥更大作用。

《环球时报》记者：我们注意到上周英国最高法院退休法官戴森发表独立调查报告称，英国广播公司时事栏目《广角镜》前记者当年以欺诈手段获得采访戴安娜王妃机会，其行为违反BBC编辑指南，涉嫌撒谎。而BBC未能在事件中坚持高标准诚信和透明度，并在事后打压“吹哨人”，企图掩盖事实。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到相关报告，也注意到BBC前主席格拉德表示，BBC的包庇隐瞒行为远比当事记者骗访行为更为恶劣，“BBC新闻档案里还藏着多少不为人知的污垢”。

很多人认为，BBC对王室名人的采访报道尚且如此，其事关地缘政治、意识形态的报道恐怕只会更加丑陋和虚伪。事实上，这家自诩为“独立”和“可信”的媒体今天仍在继续其撒谎欺骗的伎俩，甚至变本加厉。众所周知，BBC在涉疆等涉华问题上炮制和传播了大量虚假信息。像骗访事件一样，BBC不仅对其记者违反新闻职业道德的行为不做提醒和批评，反而包庇纵容，完全不讲是非，不讲原则。BBC欠中国人民一个真诚的道歉。

我们注意到英国外交发展部每年为BBC国际频道提供运作资金，今年更是额外拨款800万英镑专门用于所谓“应对虚假信息”。我们希望这笔钱能够用在刀刃上，专门清除BBC制造的谎言和虚假信息。

韩国易得财经记者：今年7月1日是中国共产党成立100周年纪念日，相信中方将举办纪念活动。目前中方是否计划邀请外国嘉宾，如外国驻华大使出席相关活动？

赵立坚：中方确实会举办纪念活动。我目前没有可向你提供的具体信息，请你继续保持关注。

路透社记者：上周日，缅甸安全部队与反对政变的派别在与云南瑞丽接壤的缅甸小镇木姐发生交战。中方对此是否感到担忧？是否将采取措施加强边境安全？

赵立坚：我没有注意到你提到的有关具体情况。中方在缅甸局势上的立场是一贯和明确的。我们不愿看到缅甸国内发生流血冲突。呼吁有关各方努力防止局势恶化甚至失控。中方将同缅甸各方保持沟通协调，全力推动缅甸局势尽快回稳降温。

印度广播公司记者：我想追问关于中巴经济走廊的两个问题。第一，你刚才说中巴经济走廊在向阿富汗等地区国家延伸。中方与阿富汗方面是否就此进行了沟通？可否介绍具体情况？第二，中巴经济走廊为实现地区繁荣和互联互通提供保障，但印度方面称该走廊非法经过印度领土。中方对此持何立场？

赵立坚：关于中方同阿富汗等第三方讨论延伸中巴经济走廊的问题，我可以告诉你的是，中巴阿三方一直通过外交等渠道保持沟通。我们也注意到，阿富汗通过瓜达尔港、卡拉奇港等地进出口相关货物。中巴阿三方也在探讨将巴基斯坦境内的公路和高速公路向阿富汗境内延伸相关问题。

至于中巴经济走廊是否涉及克什米尔问题，中方已多次表明，中巴经济走廊是经济合作倡议，不针对第三方，与领土主权争议无关，不影响中方在克什米尔问题上的原则立场。

彭博社记者：美韩近日商定终止《美韩导弹指南》，这意味着解除对韩国导弹最大射程不得超过800公里的限制，这使得中国的一些大城市处于韩国导弹射程范围。中方对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经明确阐述了中方有关立场。

中韩是搬不走的近邻。同时，美韩关系的发展应有利于促进地区和平稳定与发展繁荣，不应损害包括中国在内的第三方利益。中方一贯主张维护半岛和平稳定，实现半岛无核化，通过对话协商解决问题。中方将一如既往地为此发挥建设性作用。

法新社记者：澳大利亚方面称，澳籍华裔作家杨军因涉嫌从事间谍行为将于本周四受审。你能否证实并介绍相关情况？

赵立坚：中方已多次就有关澳大利亚公民个案阐明立场。中国是法治国家。中国司法机关依法办案，并充分保障有关人员各项合法权利。关于你提到的具体情况，目前我没有可以向你提供的信息。

(责编：张信凤、刘慧)