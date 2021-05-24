人民网东京5月24日电（孙璐、李沐航）日本松山芭蕾舞团创始人之一、著名芭蕾舞艺术家松山树子于日本当地时间5月22日凌晨3时40分，因急性心力衰竭在位于日本东京的住所内去世，享年98岁。松山芭蕾舞团是世界上第一个将中国电影《白毛女》改编为芭蕾舞剧的艺术团体，松山树子是女主角“喜儿”的首任扮演者。除《白毛女》外，她还出演过《红色娘子军》、《天鹅湖》、《奥赛罗》等著名芭蕾舞剧目。

年轻时的松山树子。图片来源：日本《朝日新闻》网站

松山树子出生于日本鹿儿岛县，师从日本籍俄罗斯舞蹈家Olga Sapphire（奥尔嘉·莎菲娅）。1948年松山树子与丈夫清水正夫携手创立了松山芭蕾舞团，逐步发展成为日本最著名的芭蕾舞团之一。两人在看了电影《白毛女》后深受感动，于1955年将其改编成芭蕾舞剧搬上舞台。

1958年，松山芭蕾舞团受邀实现了首次访华公演，他们到访了北京、上海、重庆、武汉等城市，每到一地都引起轰动。1958年至2018年期间，松山芭蕾舞团先后十六次赴华访问演出，以《白毛女》为缘用艺术沟通心灵，增进彼此信赖，成为中日两国友好往来进程中不可或缺的文化交流桥梁，推动并见证了两国的友谊史。

松山树子几十年如一日，把自己的一生都奉献给了她所痴迷和热爱的芭蕾舞事业。就算在生病疗养期间，她也把自己的疗养室安置在了松山芭蕾舞团的楼上，每天在音乐与团员们的舞步声中度过。

松山树子和清水正夫的儿子、现任松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎说：“母亲将自己的一生献给了舞蹈事业，努力为更多的人传递幸福，她的生命完美且夺目。”

现任松山芭蕾舞团团长、松山芭蕾舞团第二代“喜儿”扮演者、清水哲太郎的妻子森下洋子表示，“每当看着松山老师在舞台上表演时，我都非常感动，眼泪不知不觉地就流下来了。在我进入松山芭蕾舞团后，松山老师手把手地培养我、教导我，她的一生给我们留下了弥足珍贵的精神财富，我非常感激她。”

围绕松山芭蕾舞团多年坚持排练和演出《白毛女》，清水哲太郎曾在2018年接受人民网采访时回忆：“中国人演绎中国的民间故事不足为奇，但日本人来做这件事则有重要的意义。我们身上背负着留在近代史中的不幸历史，为中国人演出《白毛女》，意义非常重大。无论在中国还是在日本，每次演出《白毛女》时，中国人都会从内心流着泪接纳我们。这样的场面让我们坚信，通过艺术与中国人共同前进的方式没有错。”

日本松山芭蕾舞团自创立以来，长期致力于芭蕾舞民族化、现代化的改革以及中日文化交流工作。2020年2月，中国积极防控新冠肺炎疫情之时，松山芭蕾舞团高唱《义勇军进行曲》的视频曾一度引发关注，饱含深情的歌声温暖人心。此外，松山芭蕾舞团还通过中国驻日本大使馆积极捐赠了防疫物资。

松山芭蕾舞团16次访华演出时间表。人民网制

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