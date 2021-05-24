新华社惠灵顿5月24日电（记者郭磊 卢怀谦）“如何做中国的朋友？这就要我们用尊重和开放的心态，倾听来自中国的声音。”新西兰中国友好协会主席戴夫·布罗米奇近日在新中友协年会上说。

本次年会于22日至23日在新西兰北岛小镇北哈夫洛克举行。与会者针对近期新西兰部分媒体对所谓“中国维吾尔族人人权问题”的无端指责，就“如何做中国的朋友”等话题展开讨论。

布罗米奇对新华社记者表示，新西兰那些媒体的指责“缺乏证据”，被“政治集团操纵的痕迹明显”。他说，很多新西兰人对中国不太了解，他们容易被不实信息误导。

自1990年以来，布罗米奇曾30多次到访中国，为中国英语教学和中新两国文化交流做了大量工作。他认为，唯有不断沟通才能加深理解，唯有加深理解，多从对方角度思考问题，国家和人民之间的友谊方能经受住考验。

新中友协名誉主席、新西兰前议长戴维·卡特爵士在会上指出，新西兰应有独立于所谓“传统盟友”的对华政策，不能人云亦云。

“我是搞农业出身的。我知道让数亿人脱贫是件多么了不起的事情。我没有看到哪个国家，哪个政府做到过。中国做到了。世界上还没有哪个国家取得过像中国这样的成就。”卡特说，“今天的新中关系和友谊是过去几十年，几代人不懈努力换来的。为此，我们更应谨言慎行。”

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