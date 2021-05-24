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外交部：中方将继续推动巴以双方尽快重启和谈

2021年05月24日19:33 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月24日电（记者马卓言、孙楠）联合国安理会日前协商一致通过了关于巴以停火问题的主席新闻谈话。对此，外交部发言人赵立坚24日表示，中方将继续在安理会积极发挥建设性作用，推动巴以双方尽快重启和谈。

　　赵立坚是在当日例行记者会上作上述表示的。他说，作为联合国安理会5月轮值主席，中方会同挪威、突尼斯和法国，共同倡议就巴以停火发表安理会主席新闻谈话，并推动安理会全体成员协商一致通过。

　　赵立坚说，在新闻谈话中，安理会成员欢迎巴以停火，认可埃及和其他地区国家、联合国、中东问题“四方机制”及其他国际伙伴发挥的重要作用，呼吁全面遵守停火，强调必须立即向巴勒斯坦平民特别是加沙地区提供人道援助，希望国际社会同联合国一道制定综合有力方案，促进迅速、可持续的重建与恢复，并重申基于以色列和巴勒斯坦两个民主国家在安全和公认的边界内和平共处、比邻而居的愿景，实现全面和平至关重要。

　　“中方将继续在安理会积极发挥建设性作用，推动巴以双方尽快重启和谈，在‘两国方案’基础上尽早实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。”他说。

(责编：张信凤、杨牧)

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