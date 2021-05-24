新华社伦敦5月24日电（记者张代蕾）英国一项调查报告日前认定，英国广播公司（BBC）1995年以欺骗手段获得采访戴安娜王妃的机会，并在事后掩盖事实，打压“吹哨人”。

英国前资深法官约翰·戴森领导的独立调查小组日前公布报告，认定BBC前时事栏目记者马丁·巴希尔当年伪造银行对账单，暗示戴安娜身边助手受雇于安全部门对她实施监视，以此赢得戴安娜弟弟查尔斯·斯潘塞的信任，最终得到独家采访戴安娜的机会。

调查报告认为，巴希尔的行为严重违反BBC规章，而BBC在内部调查中不仅包庇巴希尔，隐瞒真相，还解雇率先向内部高层报告这一事件的“吹哨人”。

在那次采访中，戴安娜谈及婚外情、精神压力等王室秘辛。采访播出后，仅英国就有超过2000万人收看。

戴森报告公布后，戴安娜之子威廉王子和哈里王子先后发表声明指责BBC骗访和包庇，所作所为令公众失望。哈里认为，戴安娜是“不道德媒体文化”的受害者，而这种风气时至今日依然在英国媒体中普遍存在。

英国首相约翰逊对此事表示关切。内政大臣帕特尔22日说，BBC声誉严重受损，应该反思并吸取教训。她表示，英国政府明年将利用对BBC“皇家特许状”中期审查的机会，重审BBC的管理和问责制度。

骗访事件曝光后，BBC现任总裁戴维向王室成员致信道歉。巴希尔以身体健康为由，在调查报告公布前辞职。

BBC前主席迈克尔·格拉德认为，BBC的包庇和掩盖行为比巴希尔的骗访更恶劣。他说，这一事件过了整整25年才真相大白，“这不禁让人联想，BBC的新闻档案里还埋藏着多少不为人知的污垢？”

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