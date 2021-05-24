中国—东盟公共卫生合作交流会与会嘉宾合影。中国—东盟中心供图

人民网徐州5月24日电 （羡江楠）日前，由中国—东盟中心、印度尼西亚驻华大使馆和徐州市人民政府联合举办的中国—东盟公共卫生合作交流会在江苏省徐州市举行。来自中国和东盟成员国等20个国家和国际组织的代表，徐州市政府、东亚地区公共卫生专家、高校学者、产业界代表等150余人线上线下参会。

交流会以“合作发展·共赢未来”为主题，围绕中国—东盟公共卫生、疫苗和防疫合作的回顾与展望、人才培养和技术交流、信息通讯和医药技术在促进东亚公共卫生可持续发展方面可发挥的作用三大议题展开深入交流，就加强公共卫生安全治理、推动疫苗统一认证、研发健康卫生应用软件、携手构建地区疾病防控体系等集思广益，共商、共享智库意见。

2021年是中国与东盟建立对话关系三十周年，也是中国—东盟中心成立十周年。自中国与东盟建立战略伙伴关系以来，双边关系不断深化发展。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国与东盟国家始终保持密切合作，双边关系进一步紧密和深化，公共卫生合作交流成为双边合作新亮点。

徐州市副市长张克和中国—东盟中心秘书长陈德海共同签署《徐州市人民政府与中国—东盟中心合作备忘录》。人民网 羡江楠摄

徐州作为“一带一路”倡议重要节点城市，先后与多个东盟国家的省市建立了友好交流关系。开幕式上，徐州市副市长张克和中国—东盟中心秘书长陈德海共同签署了《徐州市人民政府与中国—东盟中心合作备忘录》，加强双方在相关领域的交流与合作。

徐州市委书记周铁根在会上致辞。中国—东盟中心供图

徐州市委书记周铁根在开幕式致辞中表示，徐州将充分发挥与东盟紧密联系的优势，加强对话沟通，打造对外交流的示范窗口；密切经贸往来，构筑经济复苏的重要支撑，全力打造全国一流营商环境；深化抗疫合作，筑牢卫生安全的坚固屏障；促进人文交流，搭建民心相通的纽带桥梁，为构建中国—东盟命运共同体贡献“徐州力量”，与东盟一起分享发展机遇。

印尼驻华大使周浩黎在会上致辞。中国—东盟中心供图

“新冠肺炎的流行既是严峻挑战，也为实现2030年议程和可持续发展目标提供了契机。”印尼驻华大使周浩黎表示，东盟和中国应继续携手并进，紧密合作，通过政治决策者、公共卫生专家和医疗行业之间富有建设性的对话，完成疾病防疫和经济复苏的双重任务。

马来西亚驻华大使拉惹·努西尔万在会上致辞。中国—东盟中心供图

马来西亚驻华大使拉惹·努西尔万表示，东盟和中国正在共同书写公共卫生合作新篇章，马来西亚成为继印度尼西亚后与中国进行疫苗合作的第二个东盟国家。希望充分利用此次交流会，进一步密切务实合作，为包括马来西亚在内的东盟国家提供发展保障和可持续动力。

东盟副秘书长康富在会上致辞。中国—东盟中心供图

东盟副秘书长康富在线上致辞中积极评价了中国与东盟国家联合抗疫的努力。他表示，双方应继续深化技术交流和专业人才培养，更好地研究恢复经济和人员往来的有效措施，开展有意义和实质性合作。

中国—东盟中心秘书长陈德海在致辞中表示，在未来中国和东盟国家应继续发挥现有机制作用，提升卫生领域能力建设，加强病毒溯源、疫苗和药物研发方面的科技创新合作，促进国际协作，共同推动全球公共卫生治理，构建人类卫生健康共同体。

外交部亚洲司参赞陈俊杰在会上致辞。中国—东盟中心供图

外交部亚洲司参赞陈俊杰表示，中国和东盟国家面对世纪疫情相互驰援，推动建立区域“绿色通道”和“快捷通道”网络，深化10+3公共卫生领域的合作，建立了良好有效的疫苗合作交流体系。

会议回顾了2020年以来中国与东盟的疫苗合作情况，并为进一步加强合作、提高公共卫生突发事件应对能力建言献策。

(责编：张信凤、刘慧)