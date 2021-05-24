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印度累计新冠死亡病例数超过30万

2021年05月24日18:46 | 来源：新华社
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　　新华社新德里5月24日电（记者赵旭）印度累计新冠死亡病例24日达到303720例，成为继美国、巴西后第三个累计新冠死亡病例数超过30万例的国家。

　　据印度卫生部24日公布的疫情数据，印度较前一日新增新冠确诊病例222315例，累计确诊26752447例；新增死亡4454例，累计死亡303720例。

　　官方数据显示，印度的累计新冠死亡病例于去年10月3日超过10万例，用时近9个月；随后7个月内死亡病例又增10万例，累计死亡病例在今年4月28日超过20万例；从20万例到超过30万例仅用时26天。

　　今年暴发第二波新冠疫情后，印度防疫形势迅速恶化，连续数周单日新增死亡病例平均达到约4000例，过去一周内单日新增死亡病例连创新高。据印度卫生部统计，5月19日该国新增新冠死亡病例4529例，创其新冠疫情暴发以来单日死亡病例数新高，也是迄今全球范围内一国单日新冠死亡病例数最高值。

　　印度媒体分析认为，由于短期内印度的新冠确诊病例激增，出现医疗资源挤兑和氧气等医疗物资急缺，是造成新冠死亡病例增长的主要原因。为应对疫情急剧恶化，新德里、马哈拉施特拉邦、北方邦、拉贾斯坦邦等多地已实施封锁，以减缓疫情蔓延。印度中央政府也于本月初制定增加氧气生产和供应的措施，以期缓解该国目前面临的医用氧气短缺问题。

　　据印度媒体报道，尽管近期印度单日新冠确诊病例数多日下降，但由于死亡病例报告相对于确诊病例报告滞后两周左右，因此当前死亡病例数仍维持高位。

(责编：张信凤、杨牧)

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