就海外各界人士以多种方式缅怀追思袁隆平院士，外交部发言人赵立坚5月24日表示，这充分说明袁隆平院士对中国乃至世界杂交水稻事业所作贡献受到广泛认可和高度评价。他的逝世是中国和世界的巨大损失，他将永远为人们所缅怀和铭记。

赵立坚表示，中国杂交水稻技术的输出与对外开放几乎同步。1979年中方首次对外提供了杂交水稻种子，40年后，中国杂交水稻已在亚洲、非洲、美洲的数十个国家和地区推广种植，年种植面积达800万公顷。40年间，袁隆平院士和他的研究人员先后赴印度、巴基斯坦、越南、缅甸、孟加拉国、斯里兰卡、马达加斯加、美国等国为水稻研究人员提供建议和咨询，并通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才，上述努力为解决世界饥饿和贫困问题作出了巨大贡献。赵立坚说，袁隆平院士毕生奋斗的梦想，是让杂交水稻覆盖全球，让所有人不挨饿。中国创造了粮食自给的人间奇迹，也有意愿、有能力继续为全球粮食安全治理作出更大贡献。“我们相信在各方的携手努力下，袁隆平院士的梦想一定会成为现实。饥饿和贫困终将从地球上消失！”（记者马卓言、孙楠）

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