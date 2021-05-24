新华社日内瓦5月24日电（记者陈俊侠 徐驰）纽约大学城市规划专家、前世界银行首席城市规划师阿兰·贝尔托（中文名柏图）日前在接受新华社记者书面专访时说，中国粤港澳大湾区将“开创城市生产力和创造力的新时代”。

柏图认为，中国城市群发展模式反映了中国城市规划者观念的进步，这一趋势在粤港澳大湾区的发展史中尤为明显。

他说：“1978年来，改革开放使得中国家庭收入快速增长，受其影响，城市化的模式与架构发生了翻天覆地的变化。大胆的改革政策与市场的力量使得中国人均住宅面积增长很快，目前已经超过了一些人均国内生产总值更高的国家。”

柏图表示，过去20年来，在中国自发出现的新型城市化有着效率优势，政府加以指导可使现有城市化趋势更加有效。

他认为，大湾区的成功一定程度上取决于能否发展出高效的城际交通系统，如重要城市间的高铁网。按照主要城市之间的通勤时间衡量，粤港澳大湾区的连通性已经在全球最重要的城市群中遥遥领先。通勤时间减少将极大激发粤港澳大湾区生产力。

柏图认为，城市的增长和繁荣都将由其劳动力市场驱动，而大湾区未来发展优势源于其“整合大规模劳动力市场的能力，一个整合的大劳动力市场比诸多孤立的劳动力市场相加更有效”。

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