人民网北京5月24日电 （张信凤）5月22日，庆祝2021非洲日活动暨第二届非洲在华侨民论坛在北京亮马桥外交办公大楼举行。此次活动得到非洲国家驻华使团、非洲驻华大使配偶协会和中国前外交官联谊会的大力支持。

参与活动嘉宾合影。中国天楹（CNTY）供图

非洲驻华使团团长、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳、塞拉利昂驻华大使欧内斯特·姆贝姆巴·恩多马希纳、佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多、肯尼亚驻华大使萨拉·塞雷姆、纳米比亚驻华大使伊莱亚·乔治·凯亚莫、非洲驻华大使配偶协会主席、贝宁驻华大使夫人克里斯蒂娜·阿多韦兰德、中国前外交官联谊会副会长、中国前驻津巴布韦、纳米比亚大使忻顺康等来宾，以及来自非洲国家驻华使馆的多位外交官、在华非洲企业界人士、留学生及各界友人参加活动。

庆祝活动在非盟盟歌和中国国歌中拉开帷幕。活动主办方非洲在华侨民协会主席巴拉·贾斯汀蒂娜和活动特别伙伴中国天楹（CNTY）副总裁徐诚直首先致欢迎辞，对来宾们表示热烈欢迎，向驻华使节和在华工作、生活、学习的非洲朋友致以非洲日的节日祝贺。

非洲联盟驻华代表拉赫曼塔拉·穆罕默德·奥斯曼发表了视频致辞，回顾非洲团结自强的历程和争取自由发展取得的成果，鼓励在华非洲侨民积极工作、认真学习，为促进非中友好做贡献。

清华非洲学生舞蹈社带来表演。 人民网 张信凤摄

非洲驻华使团团长、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳和非洲驻华大使配偶协会主席、贝宁驻华大使夫人克里斯蒂娜·阿多韦兰德先后发表主旨致辞。他们特别对非洲青年提出殷切期许，号召在华非洲青年侨民能把在中国学习到的发展经验带回非洲，共同建设繁荣发展的非洲共同体。

活动上还举办了以“非洲在华侨民共建团结、价值、财富社群”为主题的第二届非洲在华侨民论坛。

1963年5月25日，非洲独立国家首脑会议确定每年5月25日为非洲解放日，这一天成为非洲人民庆祝脱离殖民主义奴役的日子。每年的5月25日也成为象征非洲人民争取独立与自由、进步与发展的纪念日。当年的非洲独立国家首脑会议还决定成立非洲联盟的前身即非洲统一组织，开启了非洲谋求独立解放、联合自强的历史新篇章。

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