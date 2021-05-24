新华社华盛顿5月23日电 美国白宫高级顾问锡德里克·里士满23日表示，总统拜登已经削减了基础设施建设一揽子计划总金额，如果共和党方面没有积极回应，拜登将“另寻他法”。

里士满当天接受美国有线电视新闻网采访时说，拜登希望与共和党达成协议，但如果共和党无动于衷，拜登将“另寻他法”，暗示可能寻求绕开共和党强行推动国会批准。

拜登3月31日宣布总额约2.25万亿美元的基建计划，希望国会今年夏天批准，但遭遇共和党方面巨大阻力。本月21日，白宫方面提议将总金额降至1.7万亿美元，作为向共和党的让步。

然而，共和党方面对“降价”后的基建计划仍持反对意见。共和党籍联邦参议员苏珊·柯林斯23日表示，共和、民主两党仍然需要谈判，因为双方对基建的定义存在“根本差异”，共和党主张基础设施只包括道路、桥梁、港口、机场和宽带等，但民主党将从未被视为核心基础设施的一些社会发展项目也包括在内。

共和党籍联邦参议员罗伊·布伦特也表示，两党的最大分歧不在于基建计划规模，而在于“基础设施到底是什么”。

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