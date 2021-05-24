人民网罗马5月24日电 （记者孔歌）5月21日，习近平主席在全球健康峰会上发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话，受到意大利安莎社、意广播电视台新闻网等多家媒体关注。多位意大利学者认为，抗击新冠疫情应该加强国际合作，中国向世界传递了团结与正义的声音。

意大利议会众议员埃米利奥·卡莱里对记者表示，全球健康峰会为二十国集团、国际和区域组织等提供了一个讨论抗击疫情的独特机会，峰会发表了《罗马宣言》，强调疫苗须惠及世界各国。“这次峰会和《罗马宣言》将作为今后开展相关工作的行动指南，我们坚信只有通过国际合作和联合行动才能预防和应对全球卫生紧急情况。”卡莱里说，我们需要进行全球卫生合作，而不是单打独斗，这是这场疫情给世界的一个重要启迪。

卡莱里强调，健康是人类不可剥夺的基本权利。在抗击疫情的战役中，不应掺杂任何意识形态或其他方面的阻碍，所有国家必须共同努力。卡莱里认为，新冠肺炎疫苗知识产权豁免是全球共同抗疫的重要环节，消除了从最发达国家向发展中国家转让疫苗技术的限制。

卡莱里表示，中国是世界上第一个面对新冠病毒的国家，而意大利是第一个应对这一病毒的欧洲国家，两国都在疫情之中展现出了极大的韧性与团结。当中国刚看到抗疫曙光之时，便立即着手向包括意大利在内的国际社会提供了大量物资等人道主义援助，这是伟大的合作精神。他说：“如今，中国是第一个在疫情期间实现经济增长，并几乎完全战胜疫情的二十集国团国家，这既要归功于中国政府对紧急卫生状况严格和及时的处理，也得益于中国公民和社会的强烈责任感。”

意大利政治、经济和社会研究所专家、中国外交学院外籍教授法比奥·马西莫·帕伦蒂表示，举办全球健康峰会的重要意义在于阐明“只有各国之间的团结合作才能克服一切障碍”。二十国集团需要坚持多边主义并相互合作，摒弃所谓的意识形态和权力之争，不让任何因不同政治制度和经济体系而产生的误解滋生。他认为，各国求同存异是真正维护公平、促进发展和保障人类健康的必要前提。

帕伦蒂说，习近平主席在全球健康峰会中提出二十国集团应推进全球抗疫合作等提议，向世界传递了团结与正义的声音。他说：“习近平主席关于以人为本、摒弃疫苗民族主义以及共建人类卫生健康共同体的发言给我留下了深刻印象，这让世界人民更加理解了中国的目标，那就是构建人类命运共同体，以此来解决全球性问题和推动人类进步。”帕伦蒂对记者表示，在全球化时代，实现人类和平、健康和安全的唯一途径就是所有国家携起手来筑造共同的未来家园。“中国早已意识到了这一点，无疑是实现这一目标的关键伙伴，世界将从中国的倡议中获益。”

帕伦蒂表示，中国是第一个支援意大利的国家，把医疗物资和医疗队送到意大利，在此次疫情中我们看到了意中两国的紧密合作。他说：“我期待今后不仅在意中两国之间，而是在所有国家之间扩大这种合作，许多问题会比单独行动更容易解决。”

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