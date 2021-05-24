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埃及卫生部长：埃中团结合作为国际社会抗疫树立了榜样

2021年05月24日11:08 | 来源：新华社
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　　新华社开罗5月23日电（记者吴丹妮）埃及卫生部长哈拉·扎耶德日前表示，埃中团结合作、抗击疫情的努力，不仅进一步深化了两国的传统友好和政治互信，也为国际社会抗击疫情树立了榜样。

　　中国驻埃及大使馆23日发表声明说，埃及自中国商业采购的新一批国药疫苗和首批科兴疫苗原液21日运抵开罗。中国驻埃及大使廖力强与扎耶德前往机场迎接并举行新闻发布会。

　　扎耶德说，中国为埃及实现疫苗来源多元化、推动疫后经济复苏做出突出贡献。埃及所产疫苗将在满足埃方自身需求后，出口至中东和非洲，助力其他国家抗击疫情。

　　廖力强表示，随着科兴疫苗原液运抵开罗，埃及将成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。这不仅对埃及早日战胜疫情十分重要，对整个非洲大陆和阿拉伯地区早日战胜疫情也具有重要意义。他强调，中国始终是非洲抗击疫情的坚定支持者、发展振兴的积极参与者、和平稳定的有力维护者。

　　4月21日，中国科兴公司与埃及VACSERA公司签署协议，埃及将在本土生产科兴公司新冠疫苗。

(责编：崔越、刘叶婷)

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