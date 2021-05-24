人民网喀什5月23日电 （张荣）习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，“要加大易地扶贫搬迁后续扶持力度。”易地搬迁不仅是帮群众“搬得出”，还包括重塑生活。搬迁群众就业稳定、生活稳定，易地搬迁才算完成了任务。

新疆喀什地区莎车县永安片区管委会紧紧围绕党中央关于易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、能致富”的指示要求，大力实施易地扶贫搬迁后续产业发展工程，建立良种羊繁育中心、骆驼养殖点、温室大棚等易地搬迁点，着力提升搬迁群众的幸福指数。

易地搬迁安置点良种羊繁育中心于2019年建立，现存栏羊16000只。当地通过建设良羊繁育中心，每年给农民按照生物资产的8%和固定资产的2%比例分红，并且通过给予技术支持和帮助，进一步增加农民收入。

良种羊繁育中心羊群饲养员阿依努尔。人民网 张荣摄

“我家以前在山区，以前一下雨房子就漏水，交通也非常不方便。因为山区海拔高，连烧开水都很难。现在，我搬到这边快三年了，在政府帮扶下我们盖了新房子，居住条件非常好。” 良种羊繁育中心羊群饲养员阿依努尔告诉人民网。

阿依努尔以前没有工作，全家靠她的丈夫在外开车赚钱为生。“如今我在这边做羊场饲养员。多亏当地村干部的帮忙，我们搬迁来的人几乎都找了工作。”阿依努尔对现今的生活很满意。

在当地，像阿依努尔这样易地搬迁来的人不在少数。他们在政府的帮扶下住上了好房子，也有稳定的收入来源，真正做到了“安”居乐业。

在安置点的骆驼繁育场，骆驼饲养员买买提就有着与阿依努尔类似的经历。

曾经的买买提没有稳定工作，都是零散打工。他说：“我现在来这边上班有6个月了。之前我们一家四口住在山区，生活条件很差。现在生活变好了，这边有稳定的工作和收入，而且年底还有奖金。现在我们骆驼厂规模还在扩大，有专业的技术指导人员，真的很感谢国家、感谢当地政府做的一切。”

据了解，这里的骆驼繁育场养殖点现有双峰骆驼2000头，养殖点将骆驼的驼毛、驼绒、驼奶、驼肉等最大化利用，形成了产业链。预计2021年末，养殖规模将达到3000头。通过“政府+企业”的精准帮扶再加上引入直播带货，骆驼产业更加精细化、科学化、产业化。

骆驼繁育场养殖点骆驼饲养员买买提。人民网 张荣摄

现如今，永安片区易地扶贫搬迁点俨然如一片“新家园”。幼儿园、学校、医院等基础设施一应俱全，切实保证了当地居民“稳得住”“能致富”。

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