图为发布会现场。主办方供图

人民网讯 5月20日，中国社会科学出版社、察哈尔学会、上海大学拉美研究中心主办的“‘后疫情’时期中国与拉美国家关系发展趋势研讨会暨江时学著《认识拉丁美洲》新书发布会”在中国社会科学出版社举行。与会者就中国与拉美国家如何在“后疫情”时期进一步推动双边关系展开了深入的研讨。

会议由察哈尔学会高级研究员、上海大学特聘教授兼拉美研究中心主任、四川外国语大学特聘教授、中国社会科学院研究员江时学主持。中国社会科学出版社总编魏长宝和察哈尔学会副秘书长马文生分别致辞。

中国社会科学出版社总编魏长宝在欢迎辞中指出，江时学研究员的新作内容涵盖了拉丁美洲的方方面面，包括政治、经济、外交、社会、文化等方面，从学术研究的角度对拉美的过去、现在和未来进行了睿智的分析和研究，集中回应了一批热点问题。全书反映了江时学研究员独到的解读和评论，在学术研究和政策参考上，给研究拉美的专业学者、任何一位对拉美感兴趣的普通读者，都提供了丰富、有趣而精彩的材料。通过本书，江时学研究员展现了他在中拉关系问题上令人钦佩的学术担当和文化担当。

魏长宝表示，近年来，中国社会科学出版社在专注中国出版走出去，以讲好中国故事、发出中国声音为工作重心，中国社会科学出版社重视拉美研究成果的出版，愿与全体参会嘉宾一起把中国社会科学出版社建成拉美学术出版重镇，把学术成果的水平和影响力推向新的高度。

《认识拉丁美洲》作者江时学。主办方供图

研讨会上，与会者们认为，新冠疫情爆发后，中国以多种方式支持拉美国家的抗疫，使中拉关系在特殊时期继续向前发展。中拉双方在抗疫中的合作和相互支援，体现了中拉命运共同体理念，为维护全球公共卫生安全、推动构建人类卫生健康共同体作出了贡献。

大家认为，在“后疫情”时期，中拉双方应该采取一些具体的措施，继续以深厚情谊和合作精神为引领，尽快使上述倡议成为现实。与会者还指出，在“后疫情”时期，中拉双方应在既有基础和原则上向公共卫生、减贫减灾、数字经济等新兴领域延伸，为中拉论坛第三届部长级会议成功召开积累成果。

讨论结束后，本书责任编辑中国社会科学出版社政治与法律出版中心主任张林对中国社会科学院研究员、上海大学特聘教授兼拉美研究中心主任江时学表示祝贺。

《认识拉丁美洲》。主办方供图

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