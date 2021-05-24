英国卫生部门最新报告显示，接种辉瑞和阿斯利康新冠疫苗对防止印度报告的变异新冠病毒的感染者出现症状“非常有效”。

英格兰公共卫生局22日说，研究人员经过分析4月5日至5月16日之间的数据，发现接种美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗第二剂两周后，防止印度报告的变异新冠病毒B.1.617.2感染者出现症状的有效率为88%；与之相比，防止英国报告的变异病毒B.1.1.7感染者出现症状的有效率为93%。

如果接种的是英国阿斯利康制药公司的疫苗，防止变异病毒B.1.617.2感染者出现症状的有效率为60%；对B.1.1.7感染者而言，有效率为66%。

就上述两款疫苗，接种第一剂3周后，防止B.1.617.2感染者出现症状的有效率都为33%；相比之下，对B.1.1.7感染者的有效率为大约50%。

就两款疫苗的保护力差异问题，公共卫生局说，原因可能有两个：阿斯利康疫苗第二剂大规模接种开始时间较晚和这款疫苗达到最大效力的时间更长。

按照这一机构说法，上述数据显示，接种两剂上述疫苗对防止B.1.617.2感染者出现症状“非常有效”，且预计对防止感染者罹患重症或死亡的有效率更高。

英国卫生大臣马特·汉考克说，这显示接种第二剂疫苗能尽可能提供最大效力保护，因此民众应该积极接种。

英国政府14日说，印度报告的变异新冠病毒已在英国部分地区出现且传播力较强，英国将加快为50岁以上及临床易感人群接种第二剂新冠疫苗。

截至19日，英国确诊感染B.1.617.2变异病毒病例3424例。

英国卫生部19日说，英国超过七成成年人已完成一剂新冠疫苗接种；将近四成成年人完成两剂接种。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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