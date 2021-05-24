刚果（金）东北部尼拉贡戈火山22日晚上喷发，烈焰染红夜空，岩浆流向邻近城市戈马的机场和一条主要公路。当地大批民众撤离，暂时没有人员伤亡的报道。

【岩浆逼近】

据法新社报道，火山所处的维龙加国家公园一名官员说，岩浆流向戈马，已流到机场。他要求机场附近居民立即撤离，说岩浆可能会流到基伍湖畔。

美联社援引多名目击者的话报道，岩浆覆盖当地一条主要公路。这条公路连接戈马与附近城市贝尼。

据路透社报道，在当地工作的火山学家达里奥·特德斯科说，岩浆最初往东流向邻国卢旺达，后来转向西，逼近戈马。

他说，戈马现在是岩浆流的目的地。“情况类似2002年，我认为岩浆会流往市中心，可能在那之前停止，也可能继续，难以预测。”

尼拉贡戈火山位于刚果（金）与卢旺达边界西侧。这座火山2002年的一次大规模喷发曾导致一两百人丧生、数十万人失去家园。当时，戈马东部几乎全被岩浆覆盖，包括当地机场的半条跑道。

【紧急撤离】

戈马为北基伍省首府，人口大约200万。这次火山喷发前，已有数千居民动身撤离。戈马22日夜间启动撤离计划。当地人有的向东逃往卢旺达，还有人逃到基伍湖的船上或当地最高点戈马峰。美联社援引卢旺达移民部门消息报道，大约3000人已逃入卢旺达。

火山喷发后，戈马多地电力中断，电话难以接通。

刚果（金）总理让－米歇尔·萨马·卢孔德召开紧急会议，启动疏散方案。刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪将提前结束行程，23日从欧洲回国。（欧飒）（新华社专特稿）

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