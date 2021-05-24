印度首都新德里官员23日说，如果新增新冠确诊病例持续下降，首都地区将从5月底逐步解除“封城”措施。

新德里首席部长阿尔温德·凯杰里瓦尔在当天召开的记者会上说，如果今后一周新增病例持续减少，首都地区将从5月31日起逐步解除4月19日以来实施的防疫限制措施。

印度最近几个月遭遇第二波疫情，单日新增确诊病例数以十万计，5月初连续几天超过40万例。5月9日以来，印度疫情数据回落。23日印度全国报告新增新冠确诊病例为24万例出头，其中新德里占比很低，为1600例。

由于疫情紧张，新德里先前多次延长“封城令”。凯杰里瓦尔23日说，首都地区的新冠病毒检测阳性率已经从4月下旬的36%降至如今的不到2.5%。

印度医学研究理事会本月早些时候接受路透社采访时说，新冠病毒检测阳性率高的地区需要“封城”至少6至8周，才能阻断病毒传播链。

印度政府23日说，过去24小时检测了210万份新冠病毒样本，为疫情暴发以来最高。这表明印度检测新冠病毒的能力跟上来了。

不过，一些邦的疫情依然严峻，看不到近期解封的迹象。另外，由于新冠疫苗供应持续紧张，许多邦的疫苗接种推进缓慢。

印度政府先前说，从4月1日开始为该国45岁以上人群接种疫苗，5月1日起向所有18岁以上成年人开放接种。只是，受原料供应短缺等影响，印度不少邦和地区疫苗存货不足，新货又迟迟无法到位，新德里以及马哈拉施特拉邦等疫情严重地区不得不推迟原定5月初开始的新一阶段疫苗接种。

据路透社报道，印度目前有大约4160万人完成两剂新冠疫苗接种，约占印度总人口的3%。（王宏彬）（新华社专特稿）

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