在因新冠疫情中断一段时间后，美国学校的各项标准考试从今年春天开始逐渐恢复。不过，考虑到不少学生受疫情影响较大，耽误了学业，美国联邦政府对各地提出不同考试要求，允许学生自主选择是否参加标准考试，同时降低考试难度。

据美联社22日报道，美国多个州游说联邦政府再取消一年标准考试。美国教育部采取折中办法，允许个别地方取消考试，要求各州让尽可能多的学生考试，但不强制学生参加，同时降低考试难度。

美国首都华盛顿已获准取消考试，因为当地88%的学生仍居家学习。洛杉矶市大部分学生今年也无需参加考试。不过，纽约州、密歇根州和佐治亚州取消考试的请求未获批准。

美国教育部说，考试的目的是评估疫情对学生学业的影响，找出帮助他们赶上进度的方法。但是反对恢复考试的人认为，有其他途径评估学业，考试只会侵占学习时间。

按美联社的说法，通常而言，美国联邦政府要求学生参加标准考试是为考察学校教学质量，评估学生学习进度。在一些州，学生标准考试成绩达标才能进入高一个年级或者从中学毕业。大部分州今年标准考试的目的是评估学习进度，而不将考试结果与学校教学质量或学生升级或毕业挂钩。（袁原）【新华社微特稿】

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