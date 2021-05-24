本报记者 贾平凡

5月15日，航天科研人员在北京航天飞行控制中心指挥大厅庆祝我国首次火星探测任务着陆火星成功。

5月15日拍摄火星探测器着陆火星表面模拟图。

5月15日7时18分，距离地球3.2亿千米之外，天问一号探测器成功实现火星表面软着陆，稳稳落在火星乌托邦平原南部预选着陆区。中国首次火星探测任务着陆火星取得成功。消息一经发布，立即引发外媒广泛关注。

火星探测属于高风险航天任务。自去年7月23日在文昌航天发射场启程，天问一号经历了近7个月的“奔火”之旅、3个月的“环火”探测和“恐怖9分钟”，如今“登火”成功，并且即将开展巡视探测。环绕、着陆、巡视，通过一次发射实现“绕、着、巡”三大任务，这在世界航天史上尚属首次。“里程碑”“巨大飞跃”“辉煌时刻”等字眼，高频出现在外媒对中国登陆火星的报道中。在对中国火星探测取得成就表示祝贺和赞赏之余，国际舆论也对未来中国太空探索发展充满期待。

“里程碑式的重大突破”

美国《华尔街日报》网站称，中国登陆火星是其太空计划的高光时刻。天问一号探测器成功在火星着陆，使中国成为继原苏联和美国之后第三个登陆火星的国家，也在太空探索的最前沿实现了里程碑式的重大突破。

《纽约时报》的报道以“美国现在在火星上有伴了”开篇，从任务内容、着陆点和着陆过程等角度，对中国此次“探火”进行了系统化的介绍和梳理。报道还介绍了中国的火星任务以一首经典诗歌命名为“天问”以及火星车以中国火神“祝融”命名等细节。

澳大利亚广播公司刊发文章，将中美两国的火星探测器做了一个整体比较。文章称，“祝融号”在着陆时采用了目前应用最广的反推悬停式着陆方案，这种方案虽然对地形要求较高，但技术的安全性也同样较高。

《科学美国人》月刊网站刊文称，登陆火星是中国雄心勃勃的太空计划取得的最新尖峰成就。中国证明了自己的奋斗精神。现在，天问一号的成功已经证明，中国是一个娴熟的星际探索者，一些更大胆的项目可能即将推出。

“巨大的飞跃。”著名科学杂志《自然》援引意大利科学家奥罗塞的话称，中国成功登陆火星，在一次任务中就完成了美国国家航空航天局此前花费数十年、历经多次任务才实现的目标。

“中国航天部门为中国共产党建党百年送上一份百岁生日大礼——一台火星车。” 美国有线电视新闻网刊文称，成功登陆火星是中国历史上的一个辉煌时刻。这不仅展示了中国不断增强的航天能力，还适时地提醒世人关注中国自新中国成立以来取得的巨大发展成就。

“自立自强是进步关键”

迄今为止，人类共实施47次火星探测任务，成功或部分成功的仅25次，成功率刚过50%。在火星上着陆的任务，目前共实施22次，算上此次仅成功10次。外媒普遍认为，中国天问一号探测器“一举成功”实属不易。

美国广播公司称，中国探测器首次成功着陆火星，这一技术上具有挑战性的壮举比登陆月球要更复杂和困难。

英国广播公司网站报道称，中国天问一号探测器成功着陆火星是“了不起的成就”，因为这项任务极其艰巨。事实上，在着陆火星过程中，探测器要在约9分钟内将时速从约2万千米降至零并实现软着陆。虽然此前中国已有月表着陆经验，但火星环境比月球更复杂，且通信时延单程达20分钟左右。这意味着只能靠天问一号自主完成这“恐怖9分钟”的程序，堪称步步惊心。此外，火星与月球不同，月表近乎真空，而火星有大气层，这大大增加了探索难度。

著名科学杂志《自然》称，探测器着陆火星是迄今为止对中国太空探测能力的最大考验。在火星上着陆必须由探测器自动进行。“每一步只有一次机会，行动是紧密联系在一起的。如果存在任何缺陷，着陆就将失败。”

西班牙《国家报》网站报道认为，此前，还没有任何国家完成过如此复杂的火星探测任务。在再入和着陆方面，中国展现出了非凡的技术成熟度。这也得益于中国从探月任务中获得的技术经验。

“自立自强是中国太空进步的关键。”美国有线电视新闻网刊文总结说。

美国《华尔街日报》网站报道称，多年来，中国为自主实施太空计划提供了雄厚资金，并像五年规划一样制定精准的太空计划。

“为和平利用太空作贡献”

“中国探测器成功登陆火星了，下一步会是什么？”美国《商业内幕》称，中国探测器成功在火星乌托邦平原着陆，将有至少90个火星日进行探测。面对极为恶劣的火星环境，天问一号探测器必须足够强大，才能在这个红色星球上“荒野求生”。

《纽约时报》日前在题为《月球、空间站与火星：详解中国太空雄心》的文章称，“祝融号”将进行一系列实验，研究火星的地形、地质和大气。目标之一是更好地了解该地区冰的分布情况，“有助于给未来人类的访问提供支持。”

美国国家航空航天局科学任务理事会主席托马斯·祖布钦在社交媒体上表示，“与全球科学界一起，我期待着中国火星探测任务为人类了解这个红色行星作出重要贡献。”

英国广播公司援引专家的话称，成功登陆火星给中国带来了巨大鼓舞，同时也证明“中国可以为人类知识库贡献更多力量”。

“对火星的探测，并不是中国太空探索的极限。”俄新社报道称，中国探索火星计划的下一步可能是在2030年左右再次发射探测器，将火星土壤样本送回地球。到2050年，中国科学家有望实施载人火星飞行计划，目前准备工作已经在进行中。除了登陆火星外，中国正在建设自己的轨道空间站。据透露，到2049年中华人民共和国成立100周年之际，中国计划将太空探测器发射到距地球约150亿千米的太阳系边缘进行科学研究。

法新社称，在接下来的几个星期，中国在航天领域还有不少新动作：天舟二号货运飞船预计在近期发射，将会为空间站送去燃料和补给物资；3名航天员正在进行准备，预计将于6月份搭载神舟十二号进入空间站，驻留3个月时间。

“德国之声”援引中国官方媒体的评论称，中国将为致力于“揭开宇宙的奥秘，为人类和平利用太空作出贡献”。

（图片均为新华社记者 金立旺摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)