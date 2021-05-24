中国打造全球运输服务中心

未来15年，中国希望成为全球生产、运输及服务的中心，并将制定经济运作的标准。3年前，中国宣布打造一张用于天基互联网系统的卫星网络。去年，中国细化了这一计划，宣布这一网络需要12992颗卫星。中国科技部门正同制造商合作打造全球6G通信网络。

中国发展的速度和规模对欧洲而言完全是“乌托邦”式的。以高铁建设为例，从武汉到西安650公里的高铁线路仅仅用了7年时间。对德国来说，这样的建设水平无异于“登月”。自2007年以来，中国已经建成总里程达3万公里的高铁网络。而2035年前，高铁里程要翻倍，交通部门甚至还规划了一条通往台湾的高铁线路。

到2035年，中国计划建成400个民用机场和80个航空货运枢纽,还将建设20多个主要港口。“大”也是中国港口的特点，当天津湾在建的两个港口完工时，当地港口装卸设施总规模将相当于德国从汉堡港到威廉港设施规模的总和。

——德国《世界报》5月18日文章

中国“红色旅游”市场红火

随着北京不断寻求促进国内消费，在中国共产党即将迎来建党100周年前夕，中国的两个省份带头推广“红色旅游”。江西省委书记在北京举行的新闻发布会上宣布，该省将与邻省湖南在今年10月共同举办“2021中国红色旅游博览会”。中国还正尽力提升不同红色旅游景点之间的合作。中国文化和旅游部的数据显示，在新冠肺炎疫情严重阻碍人们旅行前的2019年，红色景点吸引约14.1亿人次参观。

中国共产党将庆祝建党100周年。中国一直在推动包括商界在内的社会各行各业开展活动，促进开展有关演讲和庆祝活动，鼓励人们参观纪念中国共产党重大历史活动的关键历史遗迹。据介绍，井冈山推出“吃一顿红米饭，唱一首红军歌”等活动，既有体验也能表达敬意，深受广大游客特别是青少年欢迎。今年“五一”期间，江西省多个红色旅游景点游客人次同比增长300%。南昌八一起义纪念馆每天5000张参观票都被早早预订。井冈山茨坪中心景区的所有红色景点游客如潮。

——彭博社5月17日报道

中国生物制药产业加速崛起

经济增长已使中国超越日本成为全球第二大医疗保健市场。2018年，中国药品销售总额达到1370亿美元，仅用6年就翻了一番。预计到2030年，中国药品销售总额将相当于美国的一半。不可思议的是，中国的生物技术产业从1984年才开始起步。1997年，中国有200家生物科技公司。2000年，这一数字增加到600家。今年，在香港和内地上市的生物技术公司正以创纪录的速度增加。

中国政府还致力于优化创新药的注册流程，使审批流程与全球标准相一致。例如，波士顿咨询集团的报告显示，2011年在中国申请开展一项临床试验需要31个月才能获批，到2018年时仅需2个月。

认识到中国政府鼓励创新的努力，投资者已增加在中国的投资活动，寻求为该国下一代生物技术提供融资。同时，看好国内巨大发展机遇的“海归”纷纷回国创业，开办生物科技公司。

——美国《制药经理人》杂志网站5月17日文章

(责编：艾雯、刘叶婷)