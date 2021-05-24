马丁·查尔斯

多米尼克和中国是平等相待、真诚互助的好朋友。当我们都在为战胜新冠肺炎疫情而努力时，必须齐心协力共克时艰。所有国家无论贫富大小，都要团结起来去战胜共同的敌人。多米尼克非常感谢中国在抗疫斗争中给予我们的切实支持。我们正积极寻求在基础设施领域推动更多合作。

历史和现实已经向世界表明，中华民族是一个真正坚韧不拔的民族。中国的发展为世界其他国家树立了榜样。中国已成为世界科技和建筑领域领先的国家之一。幸运的是，“一带一路”倡议的提出，让包括多米尼克在内的很多国家能参与到人类共同未来的建设中。

正如中方所说，“一带一路”决不是什么“债务陷阱”，而是惠民的“馅饼”；决不是什么“地缘政治工具”，而是共同发展的机遇。“一带一路”倡议确实帮助许多国家改善了基础设施水平。中国提供了人力、技术和资本资源，帮助许多国家推进了公路、桥梁、医院、机场、海港、体育设施、信息通信、农业、人力资源开发等现代化建设。

中国企业在海外特别是加勒比海地区拓展业务和投资的前景非常令人鼓舞。加勒比海地区是世界知名旅游胜地，治安环境较好，政治也较为稳定。在加勒比地区，随着“一带一路”倡议的实施，基础设施建设需求日益增长。随着新冠疫苗的接种，特别是在中国将新冠疫苗作为全球公共产品的努力下，很多国家尤其是加勒比地区国家将积极寻求疫后基础设施领域的合作。

我们正在寻求建设一个现代化、生态友好型、具有应对气候变化复原力的区域，这为中国企业与加勒比地区加强合作提供了契机。多米尼克在很大程度上仍然依赖旅游业、服务业和农业。对多米尼克经济增长的一个关键挑战是缺少国际机场。随着多米尼克朝下一个发展阶段迈进，我们正在努力实现建设国际机场的愿景。对多米尼克来说，这是一个重大项目，我们相信这个项目会带来巨大经济效益。

多米尼克欢迎对旅游设施、酒店建设、购物中心、旅游和航空公司领域的投资，也欢迎对农业、地热能源和其他基础设施发展项目的重大投资。多米尼克向中国企业敞开大门，期待着中国企业到来。

（作者为多米尼克驻华大使）

(责编：艾雯、刘叶婷)