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多米尼克驻华大使马丁·查尔斯近照。

海外网 杨皓铭摄

“来北京后我更了解中国，我喜欢中国的一切。”多米尼克驻华大使马丁·查尔斯近日在接受人民日报海外网专访时表示。查尔斯说，中国是多米尼克的亲密朋友，“在困难时期，中国一直在帮助我们。”

“中国发展势不可挡”

自查尔斯2009年第一次到访中国后，到中国就成了他每年的固定行程。“在赴任驻华大使前，我平均每年都要来中国两次。”查尔斯说，“我见证了中国这些年的巨变。”令他惊叹的不仅有北京大兴国际机场、港珠澳大桥等“硬设施”的落成，更有教育、环境等“软设施”的不断改善。说到这儿，查尔斯指了指窗外：“中国的蓝天越来越多，今天北京的天气就很好。”

走访的中国城市越多，查尔斯越看好中国发展的前景。谈及印象最深刻的城市，他提到了深圳。用40多年时间走过国外一些国际化大都市上百年走完的历程，深圳在一张白纸上书写了精彩的故事。当查尔斯真正走进这座年轻的城市时，他感受到春天般的勃勃生机。“当看到深圳有那么多年轻人从事科技行业，你会感到中国发展势不可挡。”查尔斯说。

中国的发展不仅有速度，更有温度。小康路上，中国共产党“不让一个人掉队”的承诺饱含中国发展的温度。在福建宁德，查尔斯看到了中国共产党如何带领人民在山海间蹚出一条脱贫致富路。看到宁德的历史性变化，查尔斯深受触动：“无论你现在的生活如何，只要朝着正确的方向前进，总会在隧道尽头看到光芒。”

在中华大地上，演绎了一个又一个宁德故事。查尔斯说，40多年来中国共产党带领7.7亿农村人口摆脱贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，这是世界上绝无仅有的壮举。“我敬佩中国共产党的治理能力，祝贺中国共产党在消除绝对贫困方面取得的卓越成就。”查尔斯表示。

“感谢中国医生救我”

说起和中国的深厚缘分，查尔斯动情地讲述了一段跨越生死的特殊经历。2019年，查尔斯回国期间突发心梗，多亏中国援多医疗队的及时诊疗，把他从危险边缘拉了回来。随后查尔斯到中山大学附属第一医院接受了手术治疗，最终康复。“我的复诊结果都不错。如果不是中国医生在多米尼克确诊了我的病情，我可能就没有这么幸运了，感谢中国医生救我。”查尔斯说。

这场跨山越海的医疗救治是中多卫生健康合作的缩影。近年来，中国大力支援多米尼克医疗卫生事业建设，为当地人民带来实实在在的好处：中国援多医疗队在多米尼克建设新学科、开展新手术，带去了先进诊疗理念，提升了当地医疗水平，还培养了当地医生；2018年，中国海军和平方舟号医院访多期间，为5000多名当地民众提供综合诊疗服务，受到广泛赞誉。“正所谓患难见真情，多米尼克人对中国政府的帮助非常感激。”查尔斯说。

面对新冠肺炎疫情，中国为多米尼克送去了雪中送炭的温暖。查尔斯表示，中方援助的防疫物资和新冠疫苗得到多米尼克社会高度称赞。查尔斯透露，从中方作出承诺到疫苗交付，只用了短短几星期时间。“多米尼克对此深表感谢。”查尔斯说，多米尼克多位内阁部长、议员等政要第一时间在疫苗交接现场进行了接种，“这是向多米尼克民众和国际社会表示，中国疫苗是安全的。”

经历超强飓风考验

中多友谊经受过超强飓风的考验，2017年，五级超强飓风“玛丽亚”正面袭击多米尼克，几乎把这个岛国从地图上“抹掉”。查尔斯说，“玛丽亚”飓风给多尼米克造成的损失相当于一年国内生产总值的226%。在多米尼克重建家园的艰难时刻，中国及时伸出了援手。

中国不仅第一时间向多米尼克提供人道主义现汇援助，通过联合国开发计划署启动灾后屋顶修复项目，还向多方捐赠了急需的救护车、消防车等民用车辆。中国更积极支持多米尼克建设“世界上第一个抗气候变化国家”的目标，在双方基建合作项目中以抗飓风建筑标准严控工程质量。查尔斯说，中国企业承建的中多友好医院在设计施工上强化了对飓风、地震等自然灾害的抵御能力，“成为多米尼克的一个样板工程”。

在困难时期始终与多米尼克站在一起，中国是多米尼克人心中值得珍视的朋友。近年来，随着两国人文交流逐步增多，两国人民情感不断拉近。“我一有机会就邀请中国朋友去多米尼克欣赏旖旎风光和特色手工艺品。”查尔斯也希望，多米尼克人能亲身体验有滋有味的中国生活。

查尔斯尤为期望推动两国年轻一代加深相互了解。中国每年提供的政府奖学金，让不少多米尼克学生真正走进中国，并因此闯出了属于自己的一片天空。他介绍，因在教育领域的出色工作而入选联合国2020年100名“最有影响的非洲后裔名人榜”的多米尼克公民黛莉娅·杜克蕾，就是中国政府奖学金的受益者。“我们很自豪多尼米克留学生能在中国有一番成就，希望未来多米尼克有更多学生来华深造。”

(责编：白宇、赵欣悦)