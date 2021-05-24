2021年5月18日，由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会、中国人民大学主办的贫困治理与现代化发展国际论坛在云南省怒江傈僳族自治州召开，会议主题为“推进全球贫困治理 促进现代化发展”。中国平安集团董事会秘书兼品牌总监盛瑞生在论坛上分享了中国平安发挥金融、医疗科技等资源优势，助力中国打赢脱贫攻坚战的有益探索和具体实践。

在实施“三村工程”中，中国平安逐渐摸索出一套覆盖全产业扶贫周期的长效机制，中国平安旗下平安养老险也在助力减贫事业发展中发挥了积极作用。

“一带一路·光明行”，助力国际减贫事业

2019年7月，平安养老险与内蒙古自治区红十字会签署“一带一路·光明行”捐赠协议，为蒙古国白内障患者提供复明手术，标志着平安养老险首个国际公益项目正式启动，以实际行动助力“一带一路”沿线国家减贫事业发展。

2019年9月，内蒙古自治区“光明行”社会公益活动走进锡林郭勒暨“一带一路·光明行”蒙古国行动在二连浩特启动。平安养老险获颁“奉献”金质奖章和荣誉证书。

针对“三区三州”老年群体开展公益行动

2020年9月，由中国老龄事业发展基金会、中国平安联合发起的“平安健康守护行动暨乐龄陪伴项目启动仪式（凉山站）”在四川省凉山彝族自治州布拖县举行，这是中国平安首次在布拖县开展的针对老年群体的健康公益活动，助力提升当地老年人的健康指数和生活质量。

本次活动中，中国老龄事业发展基金会、平安养老险共同向布拖县3个“乐龄之家”——布拖县特里木镇依撒社区乐龄之家、布拖县社会福利救助中心乐龄之家、布拖县社区老年人日间照料中心乐龄之家捐赠价值150万元的物资、医疗健康服务。

平安养老险将持续关注“三区三州”发展，发挥自身资源优势，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

村医工程，打造“4+1”智慧帮扶方案

2018年至2020年，平安养老险积极投身平安集团“三村工程”扶贫行动，组织牵头落实“村医工程”健康扶贫项目（简称“村医工程”）。平安养老险整合集团先进的医疗资源，制定“4+1”智慧帮扶计划，通过村卫升级、村医培训、辅助诊疗、健康体检及健康档案管理四大医疗服务精准帮扶，为困难群众构筑坚实的健康防线。

平安养老险精心打造“数字化+精准化+保障化”三位一体医疗扶贫闭环，立足保险企业优势，通过保险产品，为群众提供保险保障。

2018年至2020年，在平安养老险的推动下，“村医工程”覆盖20个省区市，截至2020年底，累计实现乡村卫生室升级1228所，村医培训11843名，开展村民移动检测726场，健康义诊覆盖贫困人口超11万人次，“三村工程”入选原国务院扶贫办组织出版的《中国企业精准扶贫案例50佳（2018）》。

为助力乡村振兴，平安养老险将继续深入参与平安集团“三村工程”，集聚平安医疗科技的优势力量，在安徽等地为群众提供100场移动检测服务，为10000名村民提供免费体检。组织北京知名医疗专家团队为村民提供义诊服务，将优质医疗资源惠及更多群众。同时，采取党支部共建方式，与乡村党支部签订结对协议，共建50所美丽乡村卫生室，改善基层医疗诊治条件。

未来，平安养老险将借助科技加金融优势，发挥自身影响力，积极开展对外合作交流，投身社会公益，在医疗健康、文化教育以及保障就业等领域开展公益项目，助力乡村振兴。

数据来源：平安养老险

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)