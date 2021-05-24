本报驻美国记者 张梦旭

近日，美国纽约、洛杉矶、华盛顿等10余个城市举行抗议集会，反对激增的针对亚裔暴力犯罪及仇恨事件，呼吁族裔平等。集会由美国亚太裔公共事务联盟发起。

在加利福尼亚州首府萨克拉门托，数百名民众通过演讲等方式呼吁停止种族歧视。在俄亥俄州克利夫兰市，政府官员、社区代表和其他抗议民众手持“仇恨是一种病毒”“停止所有种族歧视”等标语。得克萨斯州州长格雷格·阿博特谴责了美国激增的针对亚裔暴力仇恨事件，表示得州不能容忍任何种族仇恨行为和不平等现象。

据美国国家公共广播电台报道，一项调查显示，近80％的亚裔美国人认为他们没有受到尊重。该调查基于今年3月29日至4月14日期间对2766名亚裔美国居民的反馈。

美国反歧视团体“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的最新统计数据显示，2020年3月19日至2021年3月31日，美国针对亚裔的仇恨犯罪数量达6603件。仅今年3月报告的案件就达2808件，其中口头骚扰占报告案件的65%，人身攻击占13%。从地域看，亚裔人口众多的纽约州和加州相关歧视案件最多。

针对不断增长的歧视亚裔案件，美国总统拜登5月20日在白宫签署了一项名为《反新冠仇恨犯罪法》的法案，旨在打击新冠肺炎疫情下反亚裔仇恨犯罪。根据法案，美司法部将设立专门职位加快对反亚裔仇恨犯罪的审查；加强各州和地方执法部门关于仇恨犯罪的报告和追踪；为提高公众“疫情期间对仇恨犯罪的认识”提供指导意见，包括剔除描述疫情的种族歧视用语等。

“亚太裔美国人胜利联盟” 执行主任瓦伦·麦克罗表示，种族歧视不可能仅靠一项法案就轻易消除，美国需要寻找针对亚裔仇恨犯罪的根源，促进各个族裔之间的对话与理解。

（本报华盛顿5月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 17 版）

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