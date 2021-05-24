新华社柏林5月21日电 （记者张远）中国驻德国大使馆21日与新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。来自德国政党、议会、工商、文教等各界人士和多家中外媒体应邀出席。

新疆维吾尔自治区副主席吉尔拉·衣沙木丁在讲话中介绍新疆各方面情况。他逐一驳斥了所谓“强迫劳动”“种族灭绝”“文化灭绝”“强制绝育”及涉教培中心的各种谣言谎言。他说，欢迎大家到新疆走一走、看一看、听一听新疆各族人民的心声，见证完全不同于西方反华势力刻画的新疆。

中国驻德国大使吴恳说，新疆曾深受分裂势力、极端势力和暴恐势力之害。德国公众如果回想2016年柏林圣诞市场恐袭的惨烈场景，相信能够对新疆人民的遭遇感同身受。没有谁能比新疆各族人民更了解新疆的真实情况，也没有谁比他们更有资格评价当地的人权状况。

来自新疆的教培中心结业学员、外出务工人员、寄宿学校学生和宗教界代表等分别结合亲身经历讲述了自己的新疆故事。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 03 版）

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