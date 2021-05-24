本报驻意大利记者 韩 硕 孔 歌

近日，中国常驻联合国粮农机构代表处、中国驻意大利大使馆共同举办主题为“茶和世界，共品共享”的品茶活动。联合国粮农组织总干事屈冬玉、国际农业发展基金会总裁洪博、世界粮食计划署助理执行干事克拉默特、意大利副外长塞雷尼、中国常驻联合国粮农机构代表广德福、中国驻意大利大使李军华，以及多个国家和地区常驻联合国粮农机构代表等出席活动。

2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日确定为“国际茶日”，以弘扬茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。

当天的活动现场准备了龙井绿茶、英德红茶、云南普洱茶等。碧草蓝天的映衬下，茶艺师温壶、冲泡、分茶、敬茶，每款茶都别具特色，茶汤茶色各有不同。嘉宾们品味、分享茶文化魅力，并就各国特色茶种和国际茶产业发展进行了交流。活动现场还穿插了古筝、舞蹈等表演。袅袅音乐间，交流互动，意蕴深远。

“千百年来，茶从中国出发，沿着古丝绸之路、茶马古道、茶船古道走向世界，受到各国人民的喜爱。联合国设立‘国际茶日’，体现了国际社会对茶叶价值的认可与重视，对振兴茶产业、弘扬茶文化意义重大。” 广德福在致辞中表示，作为茶叶生产和消费大国，中国愿与各方一道，共同推动全球茶产业持续健康发展，深化茶文化交融互鉴。

欧盟常驻联合国粮农机构代表处大使瓦格博格说，欧洲有很多人钟爱中国茶，我们需要静心享受品茶的每一个环节。国际组织和各国应紧密合作给予茶叶生产者更多保障。

屈冬玉表示：“茶叶应该按照国际标准进行生产并融入科技元素、体现文化内涵，把茶叶品牌化、标准化，提高茶的品质。世界各地茶文化不同，各国应该相互包容，学习、借鉴和弘扬彼此的茶文化，实现‘茶和世界，共品共享’。”

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)