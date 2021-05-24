本报驻巴西记者 朱东君

日前，哥斯达黎加首都圣何塞的大西洋车站举行发车仪式，来自中国的内燃动车组列车正式投入运营。哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多出席仪式。阿尔瓦拉多在社交媒体上表示，新列车的运行是“历史性事件”，“全新现代化的列车将为人们提供优质公共交通服务”。

哥斯达黎加国家铁路局于2018年在全球招标，采购内燃动车组，以替换圣何塞大都会区客运通勤铁路的部分老旧列车。这是哥斯达黎加40年来最大的铁路设备投资。招标项目包括8列新造内燃动车组以及3年期的车辆配件、维保设备供应。最终，中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司（中车四方公司）中标，来自中国的轨道交通装备首次进入中美洲市场。

圣何塞大都会区域覆盖哥斯达黎加圣何塞省、卡塔戈省、埃雷迪亚省和阿拉胡埃拉省的主要城市，居住着全国约60%的人口。大都会区的客运通勤铁路贯穿该区域东西轴线，是当地民众通勤的重要方式。旧列车运行多年，已无法很好满足民众的出行要求。当地居民介绍：“以前的列车是从国外购置的二手车，空间狭小，没有空调，车内空气不流通，加之轨道老旧不平整，行车时晃动颠簸得厉害，乘坐舒适度不佳。此外，铁轨从市区穿过，与城市道路有不少交叉口，发生交通意外的风险也较高。”

针对这些问题，中企定制生产出符合当地需求的列车——车厢配有大功率空调，制冷效果好；过道宽敞，车厢内还能容纳轮椅；列车可载客372名，是旧列车载客量的两倍多；安装了性能优良的减震装置和制动装置，行车时更加平稳，遇到紧急情况可以快速停车。另外，由于采用了先进的发动机和尾气排放处理装置，新列车的尾气排放量比旧车型减少了约90%。

根据规划，列车将往返于大西洋车站和卡塔戈省首府卡塔戈市的车站，不少乘客都可以乘这趟车上下班。圣何塞市民南希是第一位登上新列车的乘客，她说：“我是这条线路的常客。坐上现代化列车，感觉真好。”

“与旧列车相比，新列车的现代化程度和舒适度大大提升，乘客的反馈都很积极。”已驾驶了13年列车的司机穆里略说。他对新列车可视化操作系统尤为满意。行车中很多性能参数会直接在屏幕上显示，便于及时了解和处置，“操作起来更加简便，这对司机来说很重要”。

列车投入运营前，中车四方公司的工作人员和哥斯达黎加国家铁路局的技术人员一起，对列车进行了专门的性能检测。新列车交付哥斯达黎加后，中企培训了列车运行维护、制动、牵引等系统的100多名当地工作人员，进一步为当地创造就业，同时确保列车的运营更加专业、维护更加便捷。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 03 版）

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