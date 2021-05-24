本报记者 俞懿春

生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。5月22日是国际生物多样性日，今年的主题聚焦“呵护自然 人人有责”。作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国高度重视并积极推动全球生物多样性治理，分享中国经验，展现大国担当，用实际行动守护人类共同的地球家园。

地球家园需要共同呵护

去年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话指出，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式。在联合国生物多样性峰会上，习近平主席指出：“我们要同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园。”

生物多样性构建了人类生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。然而，随着工业化的发展，环境污染、生态系统退化等一系列问题成为全球面临的严峻挑战。当前，生物多样性丧失已被联合国环境规划署列为与气候变化、环境污染并列的三大全球性危机之一。联合国秘书长古特雷斯敦促，地球生态正处于“临界点”，国际社会应共同付出艰苦的努力，使地球恢复健康，使人类与自然和谐相处。

万物各得其和以生，各得其养以成。只有全社会同心协力，尊崇人与自然和谐共生的理念，促进经济社会和生态保护协调统一，才能谋求经济社会的可持续发展。中国一贯高度重视生态文明建设和生物多样性保护，珍视其对可持续发展的重要意义，始终坚持以生态文明理念指导发展，加速推进生物多样性保护，努力推动建设人与自然和谐共生的现代化进程；同时，中国秉持人类命运共同体理念，积极参与全球环境治理，为建设性推动全球生物多样性治理、凝聚全球环境治理合力贡献力量。

“尽管人类面临新冠肺炎疫情的挑战，但是全球生物多样性保护正在凝聚强大动力。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛日前表示。古特雷斯对中方在全球环境治理领域的重要作用表示赞赏，并呼吁所有人都加入行动，保护自然，共同构建人与自然和谐共生的未来。

中国行动赢得广泛赞誉

近年来，中国将“生态文明”写入宪法，纳入国家发展总体布局，提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念；坚持山水林田湖草生命共同体，协同推进生物多样性治理；加快国家生物多样性保护立法步伐，划定生态保护红线，建立国家公园体系，实施生物多样性保护重大工程，提高社会参与和公众意识。

绵绵用力，久久为功。在过去10年，中国森林资源增长面积超过7000万公顷，居全球首位；长时间、大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列；90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护；提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标……中国用“沙海变良田”“废矿变湿地”“守护藏羚羊”的动人故事，书写下一张张高质量的“绿色答卷”，赢得国际社会的广泛赞誉。

中国是《生物多样性公约》及其有关议定书的重要参与者与推动者。中国率先签署和批准《生物多样性公约》，始终在建设性推动全球生物多样性治理的最前线。从倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟、先后与100多个国家开展环保交流合作，到提出碳达峰目标和碳中和愿景，以及提高国家自主贡献力度等新举措，中国展现了一个负责任大国积极应对气候变化和推动构建人类命运共同体的坚定决心。“十四五”规划和2035年远景目标纲要为中国绿色发展进一步作出行动规划，就提升生态系统质量和稳定性、持续改善环境质量、加快发展方式绿色转型等作出系统性顶层设计，备受世界瞩目。

联合国环境规划署生态系统和生物多样性项目非洲协调员莱维斯·卡瓦吉高度赞扬中国的绿色发展理念，认为“中国是应对地球危机的重要行动国”，将在推动恢复地球健康方面发挥巨大积极作用。穆雷玛表示：“中国是全球生物多样性保护的有力支持者和贡献者。”

英国《自然》杂志发表社论指出，中国在全球生物多样性治理中发挥着关键作用，中国科学家有值得全世界倾听的宝贵经验。

中国理念指明行动方向

作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国坚定践行多边主义，努力推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系。

“我们要站在对人类文明负责的高度，尊重自然、顺应自然、保护自然，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，共建繁荣、清洁、美丽的世界。”在联合国生物多样性峰会上，习近平主席为2020年后全球生物多样性治理提供了中国方案。

“坚持人与自然和谐共生”“坚持绿色发展”“坚持系统治理”“坚持以人为本”“坚持多边主义”“坚持共同但有区别的责任原则”……在今年4月举行的领导人气候峰会上，习近平主席用“六个坚持”全面系统阐释“人与自然生命共同体”理念的丰富内涵与实践路径。

中国理念、中国主张、中国行动为国际社会注入信心、带来动力。联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生高度评价：一个强有力的、中国深度参与其中的多边体系，是扭转全球生物多样性保护形势的关键。

今年10月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国昆明举行。这是联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议，将制定“2020年后全球生物多样性框架”，是继“爱知目标”后，全球新的10年生物多样性保护行动计划。作为东道国，中国高度重视会议筹备工作，将认真履行义务，与国际社会携手努力，加强双、多边合作，努力将《生物多样性公约》第十五次缔约方大会办成一届圆满成功、具有里程碑意义的大会。

在日前举行的“通向昆明之路，共建地球生命共同体”网络研讨会上，古特雷斯、第七十五届联大主席博兹克尔、联合国经社理事会主席阿克拉姆等都对中方会议筹办工作表示高度赞赏，认为中方在全球生物多样性保护领域发挥引领作用。

生态文明建设关乎人类未来，建设绿色家园是人类共同梦想。走好全球生态文明之路，凝聚同舟共济的力量，世界必将迎来更加繁荣、清洁、美丽的明天。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)